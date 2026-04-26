انتهت مهمة الإيطالي كلاوديو رانييري (74 عاماً) في إدارة نادي روما منذ يوم الجمعة الماضي، إثر بيان من إدارة نادي العاصمة الإيطالية يؤكد إنهاء تجربة المدرب المخضرم الذي عاد إلى النادي في الموسم الماضي. وجاء في بيان الفريق الإيطالي: "يؤكد نادي روما انتهاء تعاونه مع كلاوديو رانييري، ستظل مصالح نادي روما دائماً في المقام الأول، لدينا ثقة كاملة بالمسار الذي نسلكه تحت قيادة جيان بييرو غاسبيريني، بهدف مشترك هو النمو والتطور وتحقيق نتائج تليق بتاريخنا". وبهذا القرار، فإن رانييري خسر صراعه مع المدرب غاسبيريني، وهو ما يعتبر الصراع الأخير في مسيرته الرياضية، بعد أن قرّر اعتزال التدريب في العام الماضي.

وعدل المدرب صاحب الخبرات الكبيرة عن قرار الاعتزال، وقاد نادي روما في نهاية الموسم الماضي، وحقق معه نتائج إيجابية قادته إلى المشاركة في الدوري الأوروبي. وبنهاية الموسم، قرّر اعتزال التدريب نهائياً وشغل خطة كبير مستشاري رئيس النادي بصلاحيات واسعة وهو من اختار المدرب غاسبيريني لقيادة الفريق، ولكن العلاقة بينهما شهدت توتراً كبيراً في الأيام الماضية بتصريحات قوية من رانييري، وكان واضحاً أنه من شبه المستحيل استمرارهما معا وعلى إدارة النادي اختيار أحدهما، ففضلت المدرب على رانييري رغم كل ما قام به من أجل الفريق.

وردّ رانييري بتصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية عن القرار وقال: " كان إنهاء عملي مستشاراً أول قراراً أحادياً من النادي. أُوضح هذا الأمر انطلاقاً من واجب الشفافية، ووضوح الإجراءات، والوفاء بحقيقة الأمور، وحبي لقميص روما الذي يُمثل جزءاً لا يتجزأ مني. أتقدم بالشكر لعائلة فريدكين، والفريق، والموظفين، وجماهير روما بأكملها على المودة الكبيرة التي أظهروها على مرّ السنين، والتي كانت دائماً محل تقديرنا".

وهذه المناسبة الثانية التي يتجرع خلالها الإيطالي كأس الخذلان، فقد وجد مصيراً مشابهاً مع ليستر سيتي الإنكليزي عندما قاده إلى تتويج تاريخي في موسم 2015ـ2016، ولكن في الموسم الموالي، لم تمنحه إدارة النادي متسعاً من الوقت، ونسيت كل النجاحات التي حققها مع الفريق، لتقع إقالته من مهامه بعد نتائج مخيبة، ولكن وقع صدمة قرار روما يبدو أقوى بما أنّه عبّر في العديد من المناسبات عن تعلقه بالنادي. وخاض المدرب الإيطالي تجارب عديدة في مختلف الدوريات الأوروبية (إيطاليا وانكلترا وفرنسا وإسبانيا)، وقاد أندية قوية إلى حصد نتائج إيجابية.