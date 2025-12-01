رامي حمادة حارس الفدائي: تحرير فلسطين هو الفوز العظيم

- رامي حمادة، حارس مرمى منتخب فلسطين، يبرز كأحد نجوم "الفدائي" بعد تصدياته الحاسمة التي ساهمت في فوز فلسطين على قطر في افتتاح كأس العرب 2025، مما يعزز فرصهم في التأهل إلى ربع النهائي. - تصريحات حمادة لـ"العربي الجديد" تؤكد أن تحرير الأراضي الفلسطينية هو الهدف الأسمى بالنسبة له ولزملائه، معتبرًا أن الانتصارات الرياضية تأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية. - منتخب فلسطين يحقق نتائج إيجابية في المواسم الأخيرة، مما يسعد الجماهير ويدعم رسائلهم القوية للشعب الفلسطيني في ظل المعاناة المستمرة.

أدلى حارس مرمى منتخب فلسطين، رامي حمادة (31 عاماً)، في المنطقة المختلطة، بتصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، بعد نهاية مواجهة قطر، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025، وتناول حديثه قضية بلاده التي تثير اهتماماً واسعاً بما أن ما يتعرض له الفلسطينون منذ سنوات يجعل مهمة منتخب "الفدائي" مهمة للغاية لتوجيه رسائل قوية إلى الشعب الفلسطيني.

وساهم رامي حمادة بتصدياته وتركيزه في تحقيق منتخب فلسطين للفوز الأول في بطولة كأس العرب، خاصة خلال الفترة التي كان خلالها منتخب قطر مسيطراً على اللعب، كما أنه يُعد من أبرز نجوم "الفدائي"، ويُمثل هذا الفوز التاريخي خطوة كبيرة لهم من أجل إمكانية التأهل إلى الدور ربع النهائي في "مونديال العرب"، وفتح الطريق من أجل الوصول إلى أبعد مرحلة ممكنة، ذلك أن منتخب فلسطين يحقق نتائج إيجابية في المواسم الأخيرة، وهو بصدد إسعاد الجماهير التي تدعمه باستمرار.

وأجاب رامي حمادة، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، عن سؤال حول إذا كان يختار التتويج بلقب كأس العرب أم تحرير الأراضي الفلسطينية، قائلاً: "تحرير يا رجل أكيد تحرير، تحرير الأرض، تحرير الأرض هو الفوز الأكبر لنا. كأس العرب على جنب وكأس العالم على جنب، تحرير الوطن هو الفوز العظيم"، وتؤكد تصريحات رامي حمادة أهمية القضية بالنسبة إلى اللاعبين، التي تعتبر أولوية بالنسبة إليهم، خاصة مع تواصل المعاناة على نحوٍ متزايد في الفترة الأخيرة.