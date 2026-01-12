- شهدت الأرجنتين انتقال 76 لاعباً بين بوكا جونيورز وريفر بليت في حقبة الاحتراف، لكن الانتقال المباشر بين الغريمين كان نادراً ومثيراً للجدل، حيث أثار غضب الجماهير ومشاعر الخيانة. - رامون ميغيل سينتوريون، المعروف بـ"إل بيلادو"، انتقل من بوكا إلى ريفر في 1986 بعد توتر مع جماهير بوكا، وحقق نجاحاً كبيراً مع ريفر، حيث ساهم في الفوز بكأس ليبرتادوريس 1986. - رغم نجاحه، تورط سينتوريون في فضيحة منشطات، مما أثر على مسيرته، لكنه استمر في اللعب مع ريفر وسجل أهدافاً حاسمة، منها هدف في سوبر كلاسيكو ضد بوكا عام 1989.

مرّ عشرات اللاعبين على قطبَي الكرة في الأرجنتين بوكا جونيورز وريفر بليت، إذ بلغ عددهم 76 لاعباً في حقبة الاحتراف، و101 لاعب في السجلات الكاملة (حتّى كتابة هذا التقرير). غير أن القائمة تضيق كثيراً عندما يقتصر الحديث على أولئك الذين انتقلوا مباشرة من أحد الغريمَين إلى الآخر، في خطوة غالباً ما فجّرت غضب الجماهير، وأيقظت مشاعر الخيانة والعداء.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، فمنذ ثمانينيّات القرن الماضي، شكّل انتقال أسماء بارزة مثل خوان خوسيه لوبيز، ريكاردو غاريكا، أوسكار روغّيري، روبن دا سيلفا وغابرييل سيدريس، صدمات متتالية للجماهير. لكن حالة واحدة بقيت استثنائية بكل المقاييس، بطلها المهاجم رامون ميغيل سينتوريون (63 عاماً)، الذي لم يكتفِ بالعبور من بوكا إلى ريفر، بل وجه قبلها إهانة علنية لجماهير فريقه السابق.

سينتوريون، الملقب بـ"إل بيلادو" أو "اليد الحجرية"، لم يكن يوماً أيقونة في بلاده الأرجنتين وحتى بنادي بوكا جونيورز، رغم بدايته القوية عقب قدومه معاراً عام 1985، فبعد تألق لافت في بداياته، سرعان ما تراجع مستواه، وبدأت صافرات الاستهجان تلاحقه في "لا بومبونيرا". وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 1985، بلغ التوتر ذروته خلال مباراة أمام خيمناسيا، حين سجل سينتوريون هدفاً في اللحظات الأخيرة، قبل أن يُلغى بداعي التسلل، ليقوم بحركة اتجاه مدرجات جماهير بوكا، أشعلت غضب أنصار النادي الأزرق والأصفر، وأنهت عملياً مشواره مع الفريق. بعدها بأيام، جرى استبعاده من التشكيلة، وسط روايات متضاربة بين الإصابة والقرار الانضباطي، قبل أن يُحسم مصيره نهائياً.

وفي 8 يناير/كانون الثاني 1986، أعلن انتقال سينتوريون إلى صفوف ريفر بليت، في صفقة تصدّرت عناوين الصحف لأيام عدّة، ليواجه اللاعب هجوماً حاداً من زملائه السابقين في بوكا، بينما دافع هو عن نفسه، معتبراً أنه لم يُستغل على النّحو الصحيح. ورغم بدايته المتحفظة مع ريفر، نجح سينتوريون في بلوغ ذروة مسيرته بعدها، وكان أحد العناصر الحاسمة في التتويج التاريخي بكأس ليبرتادوريس 1986، إذ سجل سبعة أهداف وتصدّر قائمة هدافي البطولة، ولا سيّما أمام بينارول وبرشلونة الإكوادوري. لكن نهاية العام لم تكن سعيدة، بعدما ثبت تعاطيه مادة منشطة في فحص للمنشطات خلال الدوري المحلي، ما أدخله في دوامة جديدة من الجدل والعقوبات، رغم استمرار مشاركته قارياً آنذاك. لاحقاً، فقد مكانه الأساسي في الفريق خلال الأدوار الحاسمة، قبل أن يواصل مسيرته مع ريفر لمواسم أخرى عدّة، ويعود للتسجيل في مباريات كبرى، بينها هدف حاسم في سوبر كلاسيكو ضد بوكا، عام 1989.