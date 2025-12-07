راموس يُعلن نهاية مسيرته مع مونتيري المكسيكي

- أعلن سيرجيو راموس، النجم الإسباني، نهاية مسيرته مع نادي مونتيري المكسيكي بعد أقل من عام من انضمامه، عقب الخسارة أمام تولوكا والخروج من نصف نهائي البطولة الشتوية. - انضم راموس إلى مونتيري في فبراير 2026، وقرر عدم تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الشهر، مع عدم كشفه عن خطوته المقبلة، وسط تقارير تشير إلى رغبته في العودة لأوروبا للمشاركة في كأس العالم 2026. - خاض راموس 27 مباراة مع مونتيري، سجل خلالها ستة أهداف، منها أربع مباريات في كأس العالم للأندية.

أعلن النجم الإسباني، سيرجيو راموس (39 سنة)، نهاية مسيرته مع نادي مونتيري المكسيكي بعد أقل من عام من انتقاله إليه، وذلك بعد الخسارة أمام فريق تولوكا والخروج من الدور نصف النهائي للبطولة الشتوية في منافسات الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وانضم راموس إلى نادي مونتيري المكسيكي في شهر فبراير/ شباط 2026، ليُعلن مغادرته مع نهاية الموسم الحالي بعد فقدان فريقه لكل حظوظ التتويج باللقب. وصرح الإسباني للتلفزيون المكسيكي بعد الخسارة أمام تولوكا: "نعم، هذه آخر مباراة لي"، لتنتهي رسمياً رحلة واحد من أفضل نجوم كرة القدم الإسبانية في الملاعب المكسيكية.

وكانت الصحافة قد ذكرت الأسبوع الماضي أن راموس قرر عدم تمديد عقده مع فريق مونتيري، الذي ينتهي نهاية الشهر الحالي، فيما لم يكشف بطل العالم في عام 2010 والمُتوج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات مع نادي ريال مدريد الإسباني، عن خطوته المقبلة، إلا أن بعض التقارير الإسبانية أشارت إلى أنه يأمل العودة إلى أحد الأندية الأوروبية، بهدف الترشح للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب إسبانيا.

وكان المدافع الإسباني قد وقع عقداً مع نادي مونتيري في شهر فبراير/ شباط الماضي، وخاض معه 27 مباراة سجل خلالها ستة أهداف، بينها أربع مباريات في كأس العالم للأندية في شهر يوليو/ يونيو الماضي، عندما خرج الفريق المكسيكي من الدور ثمن النهائي أمام منافسه نادي بوروسيا دورتموند الألماني.