راموس يُحدد وجهته القادمة وعملاق "الكالتشيو" هدفه

- سيرجيو راموس، البالغ من العمر 39 عامًا، يرفض الاعتزال الدولي ويطمح للمشاركة في كأس العالم 2026، مما دفعه لترك نادي مونتيري المكسيكي بحثًا عن فرصة في أوروبا. - راموس يستهدف الانتقال إلى نادي ميلان الإيطالي، حيث يأمل في الانضمام إلى صديقه لوكا مودريتش، ويعتقد أن خبرته وشخصيته القيادية ستضيف قيمة للفريق. - يدرك راموس أن ميلان قد يكون محطته الأخيرة، لكنه يسعى لقيادة دفاع الفريق والمساهمة في تحقيق لقب الكالتشيو، مع الحفاظ على فرصته في تمثيل إسبانيا في المونديال القادم.

يرفض النجم الإسباني سيرجيو راموس (39 عاماً) فكرة عدم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده، الأمر الذي جعله يتخذ قراراً بعدم إكمال مسيرته مع نادي مونتيري المكسيكي، لأنه يأمل الحصول على عرض في القارة الأوروبية، حتى ينتقل إلى أحد الفرق في سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أمس الثلاثاء، أن سيرجيو راموس يعلم جيداً أن باب نادي ريال مدريد الإسباني قد أغلق نهائياً في وجهه، ما جعله يبحث عن خيارات أخرى، لأنه لا يريد البقاء في المكسيك بعدما أدرك أن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا لن يوجه الدعوة له إن واصل مسيرته الاحترافية مع مونتيري، لذلك يبحث الآن عن فريق أوروبي جديد، حتى يكمل رحلته.

وأوضحت الصحيفة أن راموس اختار نادي ميلان الإيطالي حتى يكون وجهته القادمة، نظراً إلى أنه يرغب في انتقال عائلته إلى المدينة الإيطالية، بالإضافة إلى أن إدارة "الروسونيري" لن تمانع ضمه، لأنه يمتلك الخبرة والشخصية القيادية في الملعب، وهو قادر على إعطاء لمسة من السلطة والشخصية والروح القتالية داخل غرفة خلع الملابس.

وتابعت "آس" قائلة إن سبب حماسة راموس لفكرة اللعب مع نادي ميلان يعود إلى وجود صديقه المقرب، الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لعب معه في صفوف ريال مدريد، ما يعني أن "الروسونيري" سيكون محطة مهمة في سوق الانتقالات الشتوية التي ينوي فيها المدافع المخضرم صناعة الحدث والعودة مرة أخرى إلى القارة الأوروبية حتى يتألق، ويتمكن من حجز مكان في تشكيلة منتخب إسبانيا المشارك في مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن سيرجيو راموس يدرك جيداً أن محطة نادي ميلان الإيطالي قد تكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية، بعدما تقدم في السن، لكنه يطمح إلى قيادة دفاع "الروسونيري" في النصف الثاني من الموسم الحالي حتى يقدم المساعدة للفريق، الذي يأمل انتزاع لقب الكالتشيو، بالإضافة إلى رغبة صاحب الـ39 عاماً الأساسية، وهي اللعب للمرة الأخيرة في كأس العالم 2026.