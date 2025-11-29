راموس يقترب من العودة إلى أوروبا ومونديال 2026 حلمه الأخير

- سيرجيو راموس يخطط للعودة إلى أوروبا: يعتزم المدافع الإسباني المخضرم مغادرة نادي مونتيري في الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد انتهاء عقده في ديسمبر، للبحث عن تحدٍ جديد في أوروبا، رغم اقترابه من الأربعين. - مستقبل غامض وتجديد العقد مستبعد: لم يُتخذ قرار رسمي بشأن استمراره مع مونتيري، ورغم المحادثات لتجديد عقده، يبدو أن هذا الخيار غير وارد، مع تفضيله العودة إلى أوروبا لأسباب عائلية. - طموح المشاركة في مونديال 2026: يحلم راموس بالعودة إلى تشكيلة منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2026، رغم التحديات والمنافسة القوية في مركزه.

يُخطط المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس (39 عاماً) لمغادرة نادي مونتيري في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، والعودة إلى أوروبا بعد انتهاء عقده، في وقت كان الكثير يظن أن نجم ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق يقترب من نهاية مسيرته الكروية بعد انتقاله إلى الدوري المكسيكي في فبراير/شباط الماضي، ومع ذلك، يبدو راموس مصمماً على مواصلة تحديه وإثبات أنه ما زال لاعباً قادراً على العطاء في البطولات الكبرى رغم اقترابه من الأربعين.

وكشفت صحيفة سبورت بيلد الألمانية، أمس الجمعة، أن مستقبل راموس مع نادي مونتيري لا يزال غامضاً، إذ ينتهي عقده في ديسمبر/كانون الأول القادم، ولم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي بشأن استمراره مع الفريق المكسيكي، وفي الوقت نفسه، لا يفكر اللاعب في الاعتزال حالياً، بل يطمح لخوض تحدٍ جديد يثبت فيه أنه ما زال يتمتع بكامل لياقته البدنية، وكانت هناك تقارير عن محادثات لتجديد عقده، إلا أن هذا الخيار يبدو الآن خارج الحسابات.

وأضافت الصحيفة أن راموس يرى أن مستقبل عائلته في إسبانيا أو أوروبا، وهو ما يزيد من احتمالية عودته إلى القارة العجوز خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن المدافع الإسباني شارك بانتظام مع مونتيري في الأشهر الأخيرة، بعد أن خاض مجموع 15 مباراة في الدوري هذا الموسم وسجل هدفين، كما شارك مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية الصيف الماضي، وسجل هدفاً برأسية ضد إنتر ميلانو الإيطالي.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن راموس يحلم بالمشاركة مع منتخب إسبانيا في مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بالرغم من أن الأمر سيكون صعباً جداً، ولكن يعتقد أن اللعب بانتظام في دوري قوي والمشاركة في البطولات الكبرى قد يقنع مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي (64 عاماً) بإعادته إلى تشكيلة "لاروخا" لخوض المغامرة الدولية الأخيرة في مسيرته الكروية.

ويجدر الذكر أن راموس سيكمل 40 عاماً في شهر مارس/آذار القادم، ولم يُضم إلى تشكيلة المنتخب الإسباني في آخر ثلاث بطولات، علماً أن آخر مباراة له مع منتخب بلاده كانت في عام 2021، وذلك في ظل وجود منافسة قوية في مركزه من أسماء أمثال باو كوبارسي، وإيمريك لابورت، وروبين لو نورماند، ودين هويسن.