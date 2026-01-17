راموس وشراء إشبيلية... من المدافع الهداف إلى المالك الطموح

يبدو أن النجم الإسباني، سيرخيو راموس (39 سنة)، يعتزم شراء نادي إشبيلية الإسباني والاستثمار فيه لتطويره في السنوات المقبلة وإعادته إلى الواجهة من جديد، وذلك بعد أن كشف تقرير خاص من الوكالة الإسبانية إفي عن تفاصيل جديدة حول الاجتماع الذي عُقد مؤخراً مع بعض المساهمين الرئيسيين في النادي الأندلسي.

وعقد لاعب نادي إشبيلية وريال مدريد سابقاً، اجتماعاً خاصاً مع ممثلين من بعض المساهمين في النادي الأندلسي، من أجل محاولة التوصل لاتفاق يسمح لراموس بشراء النادي الإسباني، وهو الذي كان دخل بقوة عام 2025 في عملية البيع، وتم تسريب العرض الذي قدمه بقيادة مجموعة من المستثمرين إلى المساهمين الأساسيين في النادي في ظل تقديم عرض رسمي من مستثمرين أميركيين في نفس الوقت.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها الوكالة الإسبانية، الجمعة، فإن عائلة راموس وشركاءه كانوا مستعدين لدفع أكثر من 400 مليون يورو، رغم أن وثيقة الحصرية في التفاوض كانت تلزم البائعين بعدم المضي قدماً في العملية ما دام اهتمام المستثمرين الأميركيين مستمراً، ولكن بعد ذلك تخلت المجموعة الاستثمارية الأميركية الأولى عن فكرة الشراء، إلا أن الطريق لم يُفتح أمام سيرخيو راموس، إذ إن مُلاك نادي إشبيلية بدأوا مفاوضات مع صندوق استثمار أميركي ثانٍ.

وتتجه رغبة ملاك النادي والمحامين الوسطاء في العملية، ألبيرتو بيريز سولانو وخوان دي ديوس كريسبو، مبدئياً لبيعه لمشترٍ أجنبي، وهو ما ظهر جلياً في رفضهم القاطع للعرض الذي قدمه رجلا الأعمال الإسبانيان، أنطونيو لابي وفيدي كينتيرو، ليأتي الدور على راموس المالك الطموح الذي حاول إعادة تنشيط العملية هذا الأسبوع، إذ بحسب المعلومات سافر إلى إشبيلية مع المحامي خوليو سين وعقد اجتماعاً مع مُلاك النادي الأندلسي، لمحاولة التوصل إلى اتفاق، وفعلاً حصل راموس على وعد حقيقي بدراسة عرضه المُقدم في حال نهاية فترة التفاوض مع صندوق الاستثمار الأميركي الثاني من دون التوصل إلى اتفاق رسمي.