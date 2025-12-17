- أعلن سيرجيو راموس عن نهاية رحلته مع مونتيري، ويدرس خيارات العودة إلى أوروبا، مع التركيز على التحدي الرياضي والاستقرار العائلي، حيث يُعتبر الدوري الإنجليزي أو الإيطالي وجهته المحتملة. - مانشستر يونايتد وميلان من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع راموس، الذي يسعى للفت أنظار مدرب المنتخب الإسباني للمشاركة في مونديال 2026. - في حال عدم رضاه عن العروض الأوروبية، قد ينتقل راموس إلى الأرجنتين أو السعودية أو الولايات المتحدة، مع إمكانية التركيز على مسيرته الموسيقية.

أثار المدافع الإسباني المخضرم، سيرجيو راموس (39 عاماً)، موجة من التكهنات، بعد إعلانه نهاية رحلته مع مونتيري، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إذ يدرس اللاعب حالياً خياراته للعودة إلى الساحة الأوروبية، مستفيداً من عام قضاه في الدوري المكسيكي منذ فبراير/ شباط الماضي، ويبدو أن راموس يركز على إيجاد تجربة جديدة تجمع بين التحدي الرياضي والاستقرار العائلي، مع إمكانية المشاركة في أندية مرموقة بالدوري الإنكليزي أو الإيطالي.

وفي هذا الإطار، سلطت صحيفة سبورت الإسبانية، أمس الثلاثاء، الضوء على الخيارات المتاحة أمام راموس، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تأكد رحيله عن مونتيري، ما يجعل أوروبا الوجهة الأرجح لمواصلة مسيرته الاحترافية، وخلال الأسابيع الأخيرة ترددت أسماء عدة أندية تسعى للتعاقد معه، أبرزها مانشستر يونايتد الإنكليزي وميلان الإيطالي. ويظل راموس قادراً على العطاء، ويرغب في تقديم أفضل مستويات لعبه قبل اعتزال الملاعب، كما يسعى للفت أنظار مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، للمشاركة في مونديال 2026، المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على الرغم من صعوبة المأمورية.

وأكدت الصحيفة أن "البريمييرليغ" يمثل الخيار المفضل بالنسبة إلى راموس، بعد تجاربه السابقة مع إشبيلية وريال مدريد وباريس سان جيرمان، وقدم مانشستر يونايتد عرضاً لضم المدافع الإسباني بداية من يناير/ كانون الثاني المقبل، في محاولة لتعزيز خط دفاعه بقيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، الذي لم يجد بديلاً مناسباً للإنكليزي هاري ماغواير، كما طُرحت أسماء أخرى مثل ليفربول، الذي يعاني تحت قيادة أرني سلوت، وتوتنهام، لكنها لا تزال في إطار الشائعات.

ولم يسبق لراموس اللعب في الدوري الإيطالي أو الألماني، ولكن ميلان يظهر خيارا قويا، في حال قرر الانتقال إلى إيطاليا بصفته لاعبا حرا بعد 31 ديسمبر الجاري، إذ يسعى "الروسونيري" إلى مواصلة المنافسة على لقب "الكالتشيو"، مع إنتر ميلان ونابولي وروما، ويعتمد على اللعب بثلاثة مدافعين، وسيكون راموس إضافة قوية للمدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري، ومع وجود توموري وغابيا وبافلوفيتش، سيعزز صاحب الـ 39 عاماً جودة الدفاع، ويزيد المنافسة داخل التشكيلة، كما سيرافق زميله السابق، الكرواتي لوكا مودريتش، فيما تواصل الإدارة تقديم عروض التجديد للاعبين المخضرمين القادرين على تقديم الإضافة.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه لا يُستبعد، في حال لم تُرضه عروض الدوريات الأوروبية الكبرى، أن يقضي راموس سنواته الأخيرة في الأرجنتين، فقد حاول ريفر بليت ضمه العام الماضي، أو في الدوري السعودي أو الأميركي، خاصة أن عمره أو قيمة عقده لا يشكل أي عائق، ومع أنه لا يفكر حالياً في الاعتزال، فقد يختار المخضرم الإسباني الابتعاد عن الملاعب، للتركيز على مسيرته الجديدة في عالم الموسيقى، بعد أن أظهر شغفه بالفعل بتطوير مسيرته الفنية.