رالي قطر الدولي.. العطية في طليعة المشاركين

- يتصدر ناصر العطية قائمة المتسابقين في رالي قطر الدولي، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية في عُمان، ويواجه منافسة قوية من عبد الله الرواحي وعبد العزيز الكواري. - يشارك محمد المري لأول مرة بسيارة سيتروين C3، بينما يتصدر شاكر جويحان فئة MERC2 بسيارته ميتسوبيشي لانسر، ويواجه منافسة من عدة متسابقين. - تتنافس ستة فرق على لقب MERC4، مع مشاركة بارزة من محمد العطية وميركو كارارا في فئة SSV، بينما يعود الثنائي اللبناني شادي الفقيه وجوزيف قميد للمشاركة بسيارة رينو كليو.

يتصدر حامل اللقب، ناصر العطية (55 سنة)، قائمة تضم 22 متسابقًا يمثلون 12 دولة، أعلنها اليوم الثلاثاء الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، استعدادًا لانطلاق رالي قطر الدولي المقرر خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير/ شباط المقبل. وتأتي الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات 2026، بعد أيام قليلة فقط من نهاية الجولة الافتتاحية التي أقيمت في سلطنة عُمان الأسبوع الماضي التي حقق فيها العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا فوزًا مستحقًا في مدينة صحار. ويُتوقع أن يكون بطل المنطقة السابق عبد الله الرواحي، والفائز برالي قطر عام 2012 عبد العزيز الكواري، أقرب المنافسين للعطية.

أما السائق القطري الصاعد محمد المري، فسيخوض أولى مشاركاته على متن سيارة سيتروين C3، فيما يُكمل بطل فئة السائقين المخضرمين في بطولة الشرق الأوسط، ناصر خليفة العطية، القائمة. وكان الأردني شاكر جويحان قد فرض هيمنته على فئة MERC2 في جولة عُمان الأسبوع الماضي، ويتصدّر هذه الفئة مجددًا بسيارته "ميتسوبيشي لانسر إيفوليوشن X" إلى جانب ملاحه مصطفى جمعة. وسيواجه منافسة قوية ضمن فئة "الإنتاج التجاري" من مواطنه سامي فليفل، والكويتي جاسم المقحوي، والعُماني زكريا العامري، والهندي محمد منصور بارول، واللبناني شربل شبلي. وكان الاتحاد القطري قد أطلق قبل عامين برنامج "نجوم أكاديمية قطر"، في إطار سعيه المستمر لدعم المواهب المحلية والسائقين الشباب. ومن المقرر أن تُجرى الفحوصات الإدارية يوم الثلاثاء المقبل في حلبة لوسيل الدولية.

ويُعد محمد المري أحد أبرز خريجي هذا البرنامج، حيث يشارك هذه المرة بسيارة Rally2، فيما تتنافس ستة فرق على لقب فئة MERC4 عبر خمس سيارات بيجو 208 وسيارة فورد فييستا واحدة. ويدخل عضو الأكاديمية راشد المهندي، المنافسات بصفته حامل لقب فئة FIA MERC4، إلى جانب ملاحه الإيرلندي غاري ماكلهيني، على متن إحدى سيارات بيجو. وسيواجه منافسة شرسة من الثلاثي المخضرم أحمد الكواري، وخليفة صالح العطية، ونواف السويدي، وملاحيهم على التوالي: بابتيست سيراتو، وآيسفيداس باليوكيناس، ولاوس سافاس. كذلك يشارك أحمد المهندي وطه الزدجالي على متن السيارة الخامسة من طراز بيجو 208.

ويأمل الثنائي، الهندي باياكال بانيكافيتيل وموسى شريف، كسر الهيمنة الفرنسية على الفئة، من خلال مشاركتهما بسيارة فورد فييستا. كذلك تُحتسب سيارات SSV ضمن نقاط بطولة الشرق الأوسط، حيث يتنافس سائق قطري وثلاثة إيطاليين على الصدارة. ويشارك محمد العطية وميركو كارارا بسيارتي كان-آم مافريك، فيما يخوض ماريو ماروتا وكريستيانو غاباريني، المشارك الدائم في رالي قطر، المنافسات على متن سيارات ياماها YXZ 1000R من تجهيز شركة Quaddy Racing.

ويعود الثنائي اللبناني شادي الفقيه وجوزيف قميد للمشاركة بسيارة رينو كليو RS Rally5، بعد أن تغلبا على مشكلة مضخة الوقود في المرحلة الأولى برالي عُمان، وأنهيا السباق ضمن المتسابقين الذين وصلوا إلى خط النهاية. في المقابل، حُرم الأردني الشيخ بدر الفايز المشاركة في رالي قطر بسبب مشاكل في المحرك خلال جولة عُمان، كما حال حادث تعرض له إيهاب الشرفا دون استكماله مشواره في بطولة الشرق الأوسط انطلاقًا من لوسيل.