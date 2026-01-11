رالي دكار: العطية يحافظ على الصدارة ولاتيغان يخسر

- حافظ ناصر العطية على صدارته في رالي دكار 2026 بعد تعثر هنك لاتيغان في المرحلة السابعة، حيث استفاد العطية من تأخر لاتيغان ليبقى في المقدمة. - فاز ماتياس إكستروم بالمرحلة السابعة، ليصبح أول سائق يفوز بمرحلتين في النسخة الحالية، متقدماً على جواو بيريرا وميتش غوثري. - تراجع لاتيغان إلى المركز الرابع في الترتيب العام، بينما تقدم الإسباني ناني روما إلى المركز الثالث بعد سحب عقوبته الزمنية.

حافظ السائق القطري، ناصر العطية (55 سنة)، على صدارته في منافسات رالي دكار 2026، مستفيداً من تعثر السائق الجنوب أفريقي، هنك لاتيغان، سائق فريق تويوتا، وفوز السائق السويدي، ماتياس إكستروم، سائق فريق فورد في المرحلة السابعة.

وبدا الجنوب أفريقي، هنك لاتيغان، سائق فريق تويوتا، في طريقه للفوز بالمرحلة السابقة من منافسات رالي دكار عام 2026، الأحد، في السباق الذي يُجرى بين الرياض ووادي الدواسر لمسافة 876 كيلومتراً، بينها 426 خاضعة للتوقيت، لكنه خسر الكثير من الوقت في الكيلومترات الأخيرة ليذهب الفوز في النهاية للسويدي، ماتياس إكستروم، سائق فريق فورد.

واستفاد القطري ناصر العطية، سائق فريق داسيا، من تأخر لاتيغان في الكيلومترات الأخيرة وخسارته الكثير من الوقت ليبقي في صدارة الترتيب العام التي تربع عليها، يوم الجمعة الماضي، قبل اليوم الوحيد المخصص للراحة، وفي النهاية، تقدم إكستروم، الفائز بالمرحلة الاستعراضية الافتتاحية، ليصبح الأحد أول سائق في النسخة الحالية يفوز بمرحلتين، بفارق أربع دقائق و27 ثانية على البرتغالي جواو بيريرا، سائق فريق تويوتا، وأربع دقائق و55 ثانية على زميله في فورد، الأميركي ميتش غوثري.

في المقابل، خسر لاتيغان كل شيء في الكيلومترات الأخيرة وعبر خط النهاية بفارق ثماني دقائق و35 ثانية عن السويدي. وحَلَّ ناصر العطية في المركز الـ11 بفارق سبع دقائق و24 ثانية عن إكستروم وزميله في داسيا الفرنسي سيباستيان لوب في المركز السادس بفارق خمس دقائق و27 ثانية، بينما اكتفى لاتيغان بالمركز الـ13 بعدما كان في طريقه للفوز بالمرحلة الثانية من هذه النسخة.

وبعدما حصل الإسباني ناني روما، سائق فورد، على عقوبة زمنية بلغت دقيقة وعشر ثوانٍ عند وصوله لخط نهاية المرحلة الخامسة، قرر مراقبو الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" سحبها مساء السبت الماضي مع نهاية يوم الراحة، ليتقدم الإسباني الذي حل عاشراً الأحد بفارق ست دقائق و36 ثانية عن إكستروم، للمركز الثالث في الترتيب العام بفارق سبع دقائق و15 ثانية عن العطية، في حين تراجع لاتيغان من الوصافة إلى المركز الرابع، ويتخلف الجنوب إفريقي بفارق سبع دقائق و21 ثانية عن العطية الذي يتقدم بدوره وصيفه الجديد إكستروم بفارق أربع دقائق و47 ثانية.