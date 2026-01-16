رالي دكار: العطية على بُعد 105 كيلومترات من لقبه السادس

- ناصر العطية يقترب من تحقيق لقبه السادس في رالي داكار 2026 بعد تسجيله أسرع توقيت في المرحلة الـ12، معززاً رصيده إلى 50 انتصاراً في مراحل الرالي، ليعادل الرقم القياسي للفنلندي آري فاتانن والفرنسي ستيفان بيترهانسل. - العطية يتصدر بفارق 15.02 دقيقة عن الإسباني ناني روما، بعد فوزه بالمرحلة الثانية في هذه النسخة، رغم إمكانية الاكتفاء بقيادة حذرة لتجنب المخاطر. - انطلق العطية من المركز الـ17 وحقق المركز الأول في المرحلة الخاصة، متقدماً على الأميركي ميتش غاثري، بينما تقدم السويدي ماتياس إكستروم إلى المركز الثالث في الترتيب العام.

اقترب السائق القطري ناصر العطية (55 سنة)، من التتويج بلقب رالي داكار في نسخة عام 2026، بعدما سجل أسرع توقيت في المرحلة الـ12 قبل الأخيرة من السباق الكبير، وهو الذي قدم وما زال يُقدم مستوى استثنائياً خلال قيادته لسيارة تويوتا.

وبات السائق القطري ناصر العطية، بالفوز الجديد، على بُعد حوالي 105 كيلومترات من حصد لقبه السادس في منافسات رالي دكار نسخة عام 2026، ورفع عدد انتصاراته في أصعب راليات "الرايد" إلى 50 مرحلة ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله الفنلندي آري فاتانن والفرنسي ستيفان بيترهانسل، المُلقب بـ"مستر دكار".

وكان بإمكان العطية المتصدر بفارق ثماني دقائق عن السائق الإسباني ناني روما، سائق فريق فورد، عشية هذه المرحلة الاكتفاء بقيادة حذرة لتجنب مواجهة أي مشكلة، إلّا أن بطل الشرق الأوسط للراليات 20 مرة أضاف إلى فوزه بالمرحلة السادسة انتصاره الثاني في هذه النسخة ليبتعد في صدارة الترتيب العام بفارق 15.02 دقيقة عن روما الذي وصل ثامناً.

وانطلق السائق القطري المُتوّج باللقب خمس مرات سابقاً من المركز الـ17 برفقة ملاحه الفرنسي فابيان لوركان، وقدم أداءً رائعاً، وتحديداً في الجزء الثاني من المرحلة الخاصة (311 كيلومتراً)، واجتاز خط النهاية في المركز الأول بتوقيت بلغ 3:21.52 ساعات متقدماً بفارق 1:04 دقيقة عن الأميركي ميتش غاثري سائق فريق فورد.

وحلّ زميل غوثري، السويدي ماتياس إكستروم، الفائز في المرحلة السابقة، في المركز الرابع رغم افتتاحه للمسار، ما سمح له بتقليص الفارق الذي كان يفصله عن الفرنسي سبياستيان لوب وتجاوزه في الترتيب العام، بينما خسر لوب، بطل العالم للراليات تسع مرات، الذي أنهى المرحلة في المركز السابع متأخراً بفارق 5:13 دقائق عن زميله العطية، المركز الثالث لصالح إكستروم، الفائز بلقب بطولة ألمانيا للسيارات السياحية مرتين، بفارق 29 ثانية فقط.