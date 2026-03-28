رافينيا يُلحق خسائر مالية ببرشلونة رغم تعويض فيفا بسبب إصابته

- تعرض نادي برشلونة لضربة قوية بإصابة نجمه رافينيا خلال مباراة ودية مع منتخب البرازيل، مما سيبعده عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، مؤثراً على مشاركته في مواجهات مهمة للفريق. - سيحصل برشلونة على تعويض مالي من الفيفا بسبب تجاوز فترة غياب رافينيا 28 يوماً، حيث سيُدفع للنادي 20,548 يورو يومياً حتى يعود اللاعب للعب بعد التصريح الطبي. - رغم التعويضات، سيواجه برشلونة خسائر مالية كبيرة بسبب غياب رافينيا عن مباريات حاسمة ضد أتلتيكو مدريد ونصف نهائي المسابقة القارية.

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة موجعة وقوية للغاية، بعد تعرض نجمه رافينيا (29 عاماً) إلى إصابة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في المواجهة الودية التي خسرها علي يد نظيره الفرنسي، بهدفين مقابل هدف، يوم الخميس الماضي.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، السبت، أن رافينيا سيغب مدة خمسة أسابيع عن المواجهات المهمة التي تنتظر ناديه برشلونة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى أن الفريق الكتالوني سيعاني من خسائر مالية بسبب علاج نجمه البرازيلي رغم التعويضات التي سيحصل عليها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضحت أن برشلونة سيحصل على تعويض من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأن النجم رافينيا تجاوز فترة الغياب البالغة 28 يوماً المنصوص عليها في برنامج حماية الأندية الذي جرى تطبيقه منذ بطولة كأس العالم 2024، حيث تُدفع الأموال إلى الفرق التي يتجاوز فترة غياب لاعبها عن 28 يومياً بسبب إصابة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.

وتابعت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيقوم بإعطاء نادي برشلونة،في 23 إبريل/نيسان القادم، دفعة يومية قدرها 20 ألفاً و548 يورو، حتى يُسمح للنجم البرازيلي رافينيا باللعب بعد نيله التصريح الطبي، وذلك بموجب بوليصة التأمين الخاصة بـ"فيفا" التي تعطى مدة أقصاها 365 يوماً، وبحد أقصى 7.5 ملايين يورو.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أنه في حال حصول رافينيا على الموافقة الطبية خلال خمسة أسابيع (28-29 أبريل)، فسينال برشلونة تعويضاً مالياً لا يقل عن 143 ألفاً و836 ألف يورو، وهذا مبلغ قليل للغاية، لأن الفريق الكتالوني سيتعرض لخسائر مالية ضخمة بسبب غياب البرازيلي عن المواجهات الثلاث ضد أتلتيكو مدريد (واحدة في الليغا والذهاب والإياب في الأبطال)، بالإضافة إلى عدم قدرته على اللحاق بنصف نهائي المسابقة القارية في حال استطاعت كتيبة المدرب هانسي فليك الوصول إلى نصف النهائي.