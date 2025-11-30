- أظهر المدرب هانسي فليك توتراً بعد خسارة فريقه أمام برشلونة، حيث حاول اللاعب رافينيا تهدئته، مما أثار اهتمام المتابعين. - اعترف فليك بأن حديثه مع رافينيا كان صريحاً، وأكد أن الفريق سيقدم أداءً أفضل في المباريات المقبلة، مشيراً إلى تأثره بالمستوى المتوسط للفريق والخسارة أمام تشلسي. - أشار رافينيا إلى أهمية التحسن واستعادة الانتصارات، مؤكداً دعمه المستمر لفليك، مما يعكس علاقة إنسانية مميزة بين المدرب واللاعب تتجاوز حدود التعليمات.

أظهر المدرب الألماني، هانسي فليك (60 عاماً) وجهاً متجهّماً بعد خروج برشلونة منتصراً، في مشهدٍ بدا غريباً على جماهير اعتادت رؤية المدرب يحتفل بانتصارات فريقه، واقترب نجمه البرازيلي، رافينيا (28 عاماً) فور نهاية اللقاء من مدربه، وحاول تهدئته وإزالة التوتر الذي بدا واضحاً على ملامحه، ومنع دموعه، مما أثار اهتمام المتتبعين الذين حاولوا فهم ما حدث بالضبط.

واعترف فليك، في تصريحات لقناة دازن الإسبانية، السبت، بأن حديثه مع رافينيا حمل قدراً كبيراً من الصراحة، وأكد أنّ الجناح البرازيلي شعر بما يدور داخله قبل أن ينطق بكلمة واحدة: "لا أعلم إذا كان يحق لي إخباركم بما حدث، لكن رافينيا شاطرني نفس الكلام، أننا سنكون أفضل في المباريات المقبلة، هذا كل شيء".

وفسّرت وسائل الإعلام الإسبانية، ومن بينها صحيفة موندو ديبورتيفو، ما حدث بأن فليك تأثر بشدة بالمستوى المتوسط الذي قدمه اللاعبون في مواجهة ألافيس، وبالتراجع الكبير في المباريات الأخيرة، لا سيما الخسارة الكبيرة في دوري أبطال أوروبا أمام نادي تشلسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في وقت كان طموحه يتركز على التألق هذا الموسم، خاصة في المنافسة الأوروبية.

وأشار رافينيا، من جانبه، إلى أنّه لم يفعل سوى ما يراه واجباً تجاه مدرب يثق به كثيراً، وأوضح في المؤتمر الصحافي الصعوبات التي يعانيها الفريق: "نحن اللاعبين ندرك أنه بإمكاننا التحسن أكثر، فليك يشعر بأننا لم نصل إلى أفضل مستوياتنا، وهو شعور نتقاسمه معه، يجب أن نتطور، وأنا متأكد من أننا سنستعيد قدراتنا ونصحح أخطاءنا في أقرب وقت، الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق الانتصارات من جديد مهما كان الأداء".

وانتهى المشهد الدرامي بظهور علاقة خاصة تجمع المدرب بلاعبه، علاقة تتجاوز حدود التعليمات إلى مساحة إنسانية تصنع الفارق داخل غرفة الملابس. واستعاد فليك هدوءه تدريجياً بفضل خطوة البرازيلي، بينما أكد رافينيا أنّه سيواصل الوقوف إلى جانب مدربه في كل لحظة يحتاج فيها دعماً نفسياً، تماماً كما يحتاج الفريق دعماً تكتيكياً.