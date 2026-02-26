- رافينيا، نجم برشلونة، واثق من قدرة فريقه على تجاوز أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، رغم الخسارة الكبيرة في الذهاب (0-4)، ويؤكد أن تقديم مباراة رائعة هو المفتاح للعودة. - غاب رافينيا عن مباراة الذهاب بسبب قرار المدرب هانسي فليك، لكنه يأمل في التعويض في الإياب، مستنداً إلى تاريخ برشلونة في تحقيق "الريمونتادا" مثلما حدث أمام باريس سان جيرمان في 2017. - بعد معاناته من الإصابات هذا الموسم، يشعر رافينيا بتحسن نفسي وجسدي، ويطمح لاستعادة لياقته ومستواه السابق مع الفريق.

ظهر نجم نادي برشلونة الإسباني، البرازيلي رافينيا (29 عاماً)، في حديثه لموقع النادي الكتالوني الأربعاء، واثقاً من قدرة فريقه على تخطي عقبة أتلتيكو مدريد والتأهل إلى نهائي كأس إسبانيا، عبر تعويض خسارته ذهاباً بنتيجة (0ـ4). ورغم أنّ المهمة تبدو صعبة للغاية أمام فريق يقدّم عروضاً قوية، فإن رافينيا حدد الخطوات التي تضمن لفريقه الوصول للمباراة الختامية.

وقال رافينيا عن المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب برشلونة سبوتيفاي كامب نو: "إنها مباراة صعبة، لكننا واثقون من قدرتنا على تحقيق العودة. تقديم مباراة رائعة هو نقطة البداية. إذا لم نتمكن من ذلك، فلن تكون العودة مضمونة على الإطلاق. ولكن إذا كان هناك فريق قادر على فعلها، فهو نحن".

وكان رافينيا قد غاب عن لقاء الذهاب، بعدما فضّل المدرب الألماني هانسي فليك منحه راحة، ولكن فريقه انهار بشكل غير متوقع واهتزت شباكه في أربع مناسبات، وهو يأمل التدارك والتعويض، لا سيما وأنه سيخوض اللقاء متسلحاً بأهم لاعبيه في الشق الهجومي. وفي تاريخ الفريق العديد من النجاحات السابقة عبر قلب الطاولة، لا سيما "الريمونتادا" التاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا عام 2017.

وقدّم اللاعب البرازيلي معطيات عن حالته حالياً بعد تعرّضه لعدة إصابات هذا الموسم، قائلاً: "مررتُ بأوقات عصيبة هذا الموسم. لقد تعرّضتُ للإصابة، مما يعني أنني لم أتمكّن من ممارسة ما أحبه أكثر من أي شيء آخر. الإصابات مُرهِقة نفسياً لأنها غالباً ما تكون غير مفهومة. لكنني الآن أشعر بحالة جيدة، نفسياً وجسدياً. أنا أتعافى من الإصابة وأريد أن أستعيد لياقتي البدنية". وقد استعاد رافينيا مكانه الأساسي في صفوف الفريق، لكن مستواه ما زال بعيداً عن مردوده الموسم الماضي.