رافينيا يتهم التحكيم بـ"السرقة" وشبح عقوبات "يويفا" يلوح في الأفق

أطلق اللاعب البرازيلي رافينيا (29 عاماً) تصريحات نارية عقب خسارة فريقه برشلونة الإسباني أمام مواطنه أتلتيكو مدريد، في المباراة التي أُقيمت مساء الثلاثاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. ورغم غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة، أدلى الجناح البرازيلي بتصريحات بعد المواجهة، وصف خلالها ما حدث في المباراة بـ"السرقة".

وبحسب ما نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، فقد أكد رافينيا أنّ التحكيم كان كارثياً، والقرارات المتخذة خلال اللقاء كانت "غير مفهومة"، وأضاف: "كانت مباراة مسروقة، التحكيم ارتكب أخطاء كثيرة. أتلتيكو مدريد ارتكب عدداً كبيراً من الأخطاء ولم يحصل على أي بطاقة صفراء. أريد أن أفهم سبب الخوف من تأهل برشلونة". ووفق الصحيفة، فإنّ هذه التصريحات قد تضع لاعب برشلونة تحت طائلة العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إذ ينصّ البند 11 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الأوروبي، والمتعلقة بـ"مبادئ السلوك العام"، على معاقبة أي تصرف يتضمن إساءة أو يسيء إلى صورة كرة القدم أو الاتحاد الأوروبي.

وبحسب اللوائح، قد تصل العقوبة إلى الإيقاف لثلاث مباريات، تُنفذ في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا. وتزداد احتمالية العقوبة في ظل وجود سوابق مشابهة، أبرزها ما حدث مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، عقب مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنكليزي عام 2019، عندما هاجم التحكيم عبر حسابه على "إنستغرام"، ليقرر "يويفا" إيقافه ثلاث مباريات، قبل أن يُخفض القرار لاحقاً إلى مباراتين بقرار من محكمة التحكيم الرياضي.