رافينيا يتجرع مرارة "خيانة والده": كابوس الإفلاس يُلاحقه

- تعرض رافينيا، مهاجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة، لأزمة مالية حادة بعد اكتشافه استغلال والده لحقوق صورته، مما جعله قريباً من الإفلاس رغم مسيرته الاحترافية الناجحة. - يعاني رافينيا من ضغوط نفسية شديدة، خاصة مع مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، حيث لا يستطيع الوصول إلى أمواله في البرازيل، مما يضعه في موقف حرج. - نجم كرة القدم السابق فامبيتا أشار إلى أن رافينيا يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، وتحديداً نادي الهلال، كحل لأزمته المالية الحالية.

تعرض مهاجم منتخب البرازيل ونادي برشلونة، رافينيا (29 عاماً)، إلى ضربة موجعة للغاية، بعدما تجرع مرارة لا يمكن تخيلها، عقب اكتشافه قيام والده بـ"خيانته"، الأمر الذي سيجعله قريباً من إعلان إفلاسه رغم الأموال التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية. وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الجمعة، أن رافينيا اكتشف استغلال والده الحصول على نسبة 80 بالمئة من حقوق صورته، في جني الأرباح المالية، من دون وضعها في حساباته البنكية الشخصية في البرازيل، بعدما حاولت زوجة مهاجم نادي برشلونة شراء أحد القصور المعروضة للبيع في إسبانيا، لكن صاحب 29 عاماً لم يستطع دفع الأموال لأن رصيده البنكي لا يغطي شيئاً.

وحاول رافينيا التواصل مع والده، الذي يرفض الإجابة على اتصالاته، الأمر الذي جعل مهاجم نادي برشلونة في وضع حرج للغاية، وتحت ضغط نفسي رهيب، وبخاصة أنه موجود رفقة منتخب البرازيل، من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، لكن كابوس الإفلاس بات يُلاحقه حالياً، لأنه لا يملك الأموال في بلاده كما كان يعتقد.

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وكان نجم كرة القدم البرازيلية السابق فامبيتا قد أثار الجدل بين جماهير الرياضة، قبل عدة أيام، بعدما تحدث عن معاناة مهاجم نادي برشلونة رافينيا مالياً، الأمر الذي يجعله قريباً من إعلان إفلاسه، رغم الأموال التي حصل عليها خلال مسيرته الاحترافية، سواء في البريمييرليغ أو الليغا. وأكد فامبيتا أن "رافينيا يواجه مشكلة عائلية خطيرة، وصعوبات مالية، ويتمنى حالياً أن ينتقل إلى أحد أندية الدوري السعودي، وتحديداً الهلال، حتى يتمكن من تجاوز الأزمة التي يعيشها، وهذا ما قيل لي من داخل غرفة ملابس نادي برشلونة. اللاعب بات مقتنعاً حالياً بأن رحيله عن الدوري الإسباني إلى السعودية سيعمل على حل كل شيء".