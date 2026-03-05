رافا موخيكا مهاجم السد: قطر توفر الحماية لنا والأوضاع مستقرة

05 مارس 2026   |  آخر تحديث: 00:30 (توقيت القدس)
موخيكا يحتفل خلال مباراة في دوري الأبطال، 23 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
- رافا موخيكا، مهاجم نادي السد القطري، يطمئن عائلته بشأن الأوضاع في قطر بعد الهجمات الإيرانية، مؤكدًا على استقرار الأوضاع ودعم الحكومة والنادي للاعبين وعائلاتهم.
- انضم موخيكا إلى السد في 2024 مقابل 10 ملايين يورو، ليصبح أحد أغلى الصفقات في دوري نجوم قطر، وقاد الفريق لتحقيق لقب الدوري في موسم 2024-2025.
- يأمل موخيكا في انتهاء الصراع بالشرق الأوسط وعودة الدوري، بينما يستعد السد لمواجهة الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

وجه مهاجم نادي السد القطري، الإسباني رافا موخيكا (27 عاماً)، رسالة طمأنة إلى جميع أفراد عائلته، التي تحرص على  السؤال عنه، حول الأوضاع المعيشية في الدولة الخليجية، بعد الهجمات التي شنتها إيران على مناطق مدنية وسكنية، بما في ذلك محيط مطار حمد الدولي، والبنية التحتية الحيوية، ومناطق صناعية شملت مرافق إنتاج الغاز المسال.

ونقل نادي السد رسالة نجمه رافا موخيكا على حسابه الرسمي في منصة إكس، الأربعاء، إذ قال: "الأوضاع مستقرة للغاية هنا في قطر، نشاهد بأنفسنا دعم حكومة دولة قطر وفريق السد وحرصهما على اطلاعنا على كافة المستجدات وتوفير الحماية لنا ولعائلتنا، وساهم ذلك في شعورنا بالطمأنينة ومواصلة حياتنا بشكل طبيعي. يجب علينا الاعتماد على القنوات والمصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة".

ويُعد رافا موخيكا أحد أبرز نجوم نادي السد القطري، بعدما قرر الانضمام إلى "الزعيم" في سوق الانتقالات الصيفية عام 2024، مقبل 10 ملايين يورو، بعدما حصل على عقد لمدة أربع سنوات، الأمر الذي جعله أحد أغلى الصفقات في دوري نجوم قطر، لكن المهاجم الإسباني استطاع فرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وقيادة الفريق صوب تحقيق لقب الدوري في موسم 2024-2025.

السد خلال مواجهة الدحيل، 26 فبراير 2026 (إكس/ حساب السد)
ويأمل رافا موخيكا في انتهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط، وعودة منافسات دوري نجوم قطر مرة أخرى، من أجل مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، بالإضافة إلى أن رفاق النجم أكرم عفيف، يتطلعون إلى تجاوز عقبة فريق الهلال السعودي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يريد فيها "الزعيم" القطري استعادة أمجاده والعودة إلى منصات التتويج القارية.

