رافاييل نادال يكشف أهم إنجاز في مسيرته الرياضية

- رافاييل نادال يعتبر بطولة رولان غاروس أهم إنجاز في مسيرته، حيث فاز بها 14 مرة منذ 2005، مشيراً إلى أن الظروف الخاصة ساعدته في تحقيق هذا الرقم القياسي. - نادال يوضح أن طقوسه داخل الملعب كانت جزءاً من تركيزه، رغم أنه لا يؤمن بالخرافات، ويعترف بأنه اكتسب هدوءاً أكبر مؤخراً، مما خفف من الضغوط الشخصية. - نادال يشرح أن اعتزاله جاء بسبب عدم قدرة جسده على التحمل، رغم شغفه المستمر بالتنس، مؤكداً أن كل تغيير في الحياة يتطلب احتراماً للواقع الجديد.

تحدث نجم التنس الإسباني، رافاييل نادال (39 سنة)، في حوار خاص مع قناة "موفيستار"، عن مسيرته الرياضية وأهم إنجاز فيها، مؤكداً أنه حقق لقب أهمّ بطولة والذي من الصعب أن يقارن بأي لقب بطولة أخرى.

وقال نادال خلال الحوار الخاص مع قناة "موفيستار" الإسبانية عن أهم إنجاز في مسيرته الرياضية: "رولان غاروس أهمّ إنجاز في مسيرتي، ما عشته هناك أمر يصعب وصفه. هذه القصة بدأت تدريجيا منذ عام 2005، عاماً بعد عام، يوماً بعد يوم، دون التفكير فيما هو أبعد. بالنسبة إلي، هذا هو الرقم القياسي الأهم والأكثر خصوصية. يجب أن تتوافر ظروف كثيرة لكي تفوز بأربعة عشر لقباً من هذه البطولة، وفي حالتي حدث ذلك".

وأوضح نادال، المعروف بطقوسه الواضحة داخل الملعب، أن كل ما فعله على أرضية المنافسة كان جزءاً أساسياً من مسيرته، وأضاف ذاكراً: "في الحقيقة، لست شخصاً يؤمن بالخرافات. وعلى عكس ما يعتقده البعض، ليس لدي طقوس أو عادات ثابتة. كل ذلك كان يحدث داخل الملعب فقط. لكن للأسف كنت أحتاج تلك الأمور للحفاظ على مستوى التركيز. التنس يضعك في لحظات تضغط عليك، وتنافس كل يوم وأنت تفكر أنك قد تكون خارج البطولة في المساء، فتعتاد على روتين يجعلك أكثر راحة. حاولت التخفيف منها لأنني عندما كنت أرى نفسي على التلفزيون لم يكن يعجبني الأمر، لكنها كانت تمنحني الأمان والتركيز. كنت أعرف ما يجب فعله في كل لحظة عند دخول الملعب".

واعترف نادال، الفائز برصيد 22 لقباً في بطولات الغراند سلام، بأنه اكتسب في العام الأخير "قدراً أكبر من الهدوء"، قائلاً: "تشعر بنوع من الارتياح لأنك لم تعد تحمل المسؤولية نفسها كما في السابق. على المستوى الشخصي ذلك يستنزفك ولا يجعلك تشعر بالسعادة التي ينبغي أن تكون عليها. إنني محظوظ للغاية، المؤسف هو انتهاء مرحلة كانت استثنائية بالنسبة إلي. اختفى شيء كنت شغوفاً به: المنافسة على أعلى مستوى. ذلك الأدرينالين يبقى بداخلك إلى الأبد. مررت بمرحلة احترام التغيير. كل تغيير في الحياة يفرض نوعاً من الاحترام أمام واقع جديد وحياة مختلفة عما اعتدته منذ سن العاشرة، منها عشرون عاماً محترفاً. الرياضة والتنس كانا كل ما أفعله".

وعن لحظة الاعتزال قال نادال: "هناك من يقول إنه كان عليّ الاعتزال مبكراً وإن النهاية لم تكن منطقية، لكن بالنسبة إليّ كانت كذلك. كل شخص يتصرف وفقاً لطبيعته. استنفدت كل الخيارات لأنني كنت أحب ما أفعله. اعتزلت لأن جسدي لم يعد يحتمل، ومع ذلك كنت أحب اللعب. خضعت لعملية جراحية واحتجت وقتاً، وكنت أرغب بالمنافسة لكن ليس بالمستوى الذي كنت أحتاجه".