رافاييل لياو يشعل سوق الانتقالات الأوروبية بصراع إنكليزي - فرنسي

- أشعل رافاييل لياو، نجم ميلان، سوق الانتقالات الأوروبية بعد فشله في تمديد عقده، مما جذب اهتمام أندية كبرى مثل أرسنال، تشلسي، ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الذي يسعى لتعويض غياب مبابي. - حدد ميلان قيمة لياو بين 80 و85 مليون يورو، وسط منافسة إنكليزية-فرنسية محتدمة، حيث يُعتبر لياو أحد أبرز المراوغين في الدوري الإيطالي. - يدرس لياو خياراته بين البقاء في ميلان أو الانتقال لدوري آخر، مما يجعل صيف 2026 موعداً حاسماً في مسيرته.

أشعل نجم نادي ميلان الإيطالي رافاييل لياو (26 عاماً)، سوق الانتقالات الأوروبية بعد دخوله دائرة اهتمام عدد من كبار القارة، في صراع إنكليزي - فرنسي محتدم ربما يُحدد أحد أبرز الانتقالات الكبرى في صيف 2026. وجذب اللاعب البرتغالي الأضواء من جديد بعدما فشل في التوصّل إلى اتفاق مع إدارة ميلان لتمديد عقده طويل الأمد.

وحدّد نادي ميلان قيمة جناحه بما بين 80 و85 مليون يورو، في محاولة لضبط الموقف قبل اندلاع المنافسة بين الأندية الطامحة لخدماته. وكشف تقرير لموقع فيجاخيس الإسباني، يوم الأحد، أنّ فريقي أرسنال وتشلسي الإنكليزيين يراقبان وضع اللاعب عن كثب، بينما انضمّ مواطنهما مانشستر سيتي إلى السباق بدوره، في ظل إعجاب بيب غوارديولا بقدرات النجم البرتغالي، الذي يُعدّ أحد أبرز المراوغين في الدوري الإيطالي.

ودخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أيضاً على خط المفاوضات، ساعياً إلى تدعيم جبهته الهجومية بلاعب يملك سرعة ومهارة، ويستطيع تعويض غياب النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي رحل إلى ريال مدريد. ويأمل النادي الباريسي في استغلال علاقاته القوية داخل السوق الإيطالية لإقناع إدارة ميلان بصفقة كبرى تُعيد التوهج إلى "حديقة الأمراء".

ويواصل لياو تقديم أداء ثابت مع ميلان، إذ يُعدّ قطعة أساسية في منظومة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لكن مستقبله ما زال غامضاً. ويبدو أن اللاعب الشاب يدرس خياراته بعناية، بين الاستمرار في إيطاليا أو خوض تجربة جديدة في أحد الدوريات الكبرى.

ويتوقّع المتابعون أن يتحوّل اسم رافاييل لياو إلى عنوان رئيس في "الميركاتو" الأوروبي المقبل، مع اشتعال المنافسة بين القوى الإنكليزية والفرنسية. ويترقّب عشاق ميلان الخطوة التالية من نجمهم، الذي قد يُشعل صيف الانتقالات كما لم يفعل أحد من قبل.

وربما يضع رافاييل لياو بنفسه نهاية هذا الجدل الكبير، إما بتجديد ولائه لميلان ومواصلة مسيرته في سان سيرو، أو بخوض مغامرة جديدة في أحد الدوريات الكبرى التي تنتظر قدومه بفارغ الصبر. وبين الرغبة في تحقيق طموحاته الفردية وضغوط العروض المغرية، يبدو صيف 2026 موعداً فاصلاً في مسيرة الجناح البرتغالي، الذي يقف اليوم في قلب صراعٍ إنكليزي - فرنسي يعكس قيمته ومكانته في كرة القدم الأوروبية الحديثة.