- دعا راضي شنيشل إلى خطة عاجلة لإعادة بناء المنتخب العراقي بعد خروجه من كأس العالم 2026، مشددًا على أهمية العمل المستمر والتخطيط طويل الأمد لتحقيق النجاح. - أكد شنيشل على ضرورة اختيار لاعبين شباب متميزين لضمان الاستقرار الفني، محذرًا من إعادة تشكيل المنتخب بالكامل لتجنب منح الأفضلية للمنتخبات الأخرى. - شدد على أهمية الاهتمام بالفئات العمرية واكتشاف المواهب، لضمان إعداد منتخب قادر على المنافسة في المستقبل، مستفيدًا من تجربة التأهل السابقة بقيادة المدرب غراهام أرنولد.

طالب مدرب المنتخبات العراقية السابق، راضي شنيشل (60 عاماً)، بوضع خطة عمل عاجلة لإعادة بناء المنتخب الأول، وذلك بعد نهاية رحلة أسود الرافدين في كأس العالم 2026، التي شهدت الخروج من دور المجموعات عقب الهزيمة أمام النرويج وفرنسا والسنغال.

وأكد شنيشل أن تحقيق نتائج إيجابية يتطلب عملاً طويل الأمد وليس حلولاً آنية، إذ قال في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الثلاثاء: "الوصول إلى مستوى المنتخبات المتقدمة يحتاج إلى عمل مستمر وخطة واضحة، لأن تلك المنتخبات بنت نجاحها على سنوات من التخطيط والتطوير، المرحلة الحالية تتطلب تحركاً سريعاً عبر اختيار مجموعة متميزة من اللاعبين صغار السن، يمتلكون القدرة على تمثيل المنتخب خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة، بما يضمن الاستقرار الفني".

وتابع شنيشل حديثه: "إعادة تشكيل المنتخب من الصفر ليست الحلّ الأمثل، لأن ذلك سيمنح المنتخبات الأخرى فرصة أكبر للتفوق، في حين يمتلك العراق عدداً من اللاعبين الشباب القادرين على تشكيل نواة جيدة للمنتخب، عملية البناء يجب أن تسير بالتوازي مع الاهتمام بالفئات العمرية واكتشاف المواهب، على غرار ما تعتمده العديد من الاتحادات، بما يسهم في إعداد منتخب قادر على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة".

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وكان منتخب العراق قد تأهل إلى كأس العالم تحت قيادة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد، عقب رحلة طويلة في التصفيات الآسيوية، تخللها خوض أكثر من مرحلة قبل خوض الملحق العالمي بالتفوق على بوليفيا ومن ثم أوقعته القرعة في مجموعة صعبة للغاية.