راضي شنيشل يحدد نقاط ضعف بوليفيا ومفتاح العراق لحسم لقاء الملحق

- يتطلع منتخب العراق لتحقيق إنجاز تاريخي في مباراته ضد بوليفيا في الملحق المؤهل لمونديال 2026، وسط تحذيرات من خبراء كرة القدم حول أسلوب بوليفيا السريع والمهاري. - أكد المدرب السابق راضي شنيشل على أهمية استغلال نقاط ضعف بوليفيا، مثل بطء قلبي الدفاع والفراغات خلف الأطراف، من خلال الهجمات السريعة والمرتدة. - شدد شنيشل على ضرورة اللعب بروح جماعية وثقة عالية، مع تقارب الخطوط والحفاظ على الكرة، وتجنب الأخطاء القريبة من المرمى لتحقيق الفوز.

يتطلع منتخب العراق لكرة القدم إلى تحقيق خطوة تاريخية في مباراته القادمة ضد بوليفيا، في الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026، المقررة فجر الأربعاء (6 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة)، وسط تحذيرات وتحليلات من خبراء كرة القدم حول أسلوب الفريق المنافس.

وسلط مدرب منتخب العراق السابق راضي شنيشل (59 عاماً) الضوء على قوة بوليفيا في السرعة والمهارة واللعب اللامركزي، مشيراً إلى أهمية استغلال نقاط ضعفها في الدفاع، والفراغات خلف الأطراف. وعن هذا، قال مدرب أسود الرافدين السابق في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" اليوم الأحد: "بوليفيا من مدرسة أميركا الجنوبية التي تتميز بالسرعة والمهارة واللعب اللامركزي في الحالة الهجومية، خصوصاً في ملعب الفريق المنافس، فهم يعتمدون على صعود الظهيرين ومنح الأطراف فرصة الدخول إلى العمق الهجومي لصنع زيادة عددية داخل منطقة جزاء المنافس. كما يقوم لاعبو الارتكاز بالصعود للأمام لاستقبال الكرة الثانية، وتأمين استمرار الهجمة".

أما عن نقاط ضعف بوليفيا، فأضاف: "بطء قلبي الدفاع، خاصة عند مواجهة مهاجم سريع، أبرز نقاط ضعف بوليفيا، بالإضافة إلى الفراغات الموجودة خلف المدافعين الأطراف. لذلك يجب على لاعبي وسط المنتخب العراقي التحول السريع وتنفيذ الهجمات السريعة والمرتدة لاستغلال هذه الفراغات بشكل فعّال". وأردف: "بالنسبة للاسماء أو التشكيل، فالمسألة متروكة للمدرب أرنولد الذي هو الأعرف بجاهزية اللاعبين وقدراتهم في المباراة. أتمنى من اللاعبين أن يخوضوا المواجهة بروح جماعية عالية وبثقة كبيرة، مع تقارب الخطوط ومحاولة المحافظة على الكرة وعدم خسارتها بسرعة. كما يجب الانتباه لعدم الوقوع في الأخطاء القريبة من المرمى واستغلال الفرص المتاحة لأنها لا تعوض. أتمنى لمنتخبنا التوفيق في هذه المباراة التي تعتبر تاريخية وتعادل بطولة بحد ذاتها".