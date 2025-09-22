راشفورد ينقل مشاكله بعيداً عن الملاعب من مانشستر إلى برشلونة

- استبعد المدرب الألماني هانسي فليك ماركيس راشفورد من التشكيلة الأساسية لبرشلونة ضد خيتافي لأسباب تأديبية، بعد تأخره عن الاجتماع الفني، رغم تألقه في المباريات السابقة وغياب النجم لامين يامال. - صحيفة موندو ديبورتيفو أكدت أن فليك لا يتسامح مع التأخير، وسبق أن عاقب لاعبين مثل رافينيا وإيناكي بينا وجول كوندي، مما يعكس صرامته في التعامل مع الانضباط. - راشفورد واجه مشاكل مشابهة في مانشستر يونايتد، ويبدو أن فليك سيجبره على الالتزام بالمواعيد في ظل المنافسة القوية على المراكز.

كان مهاجم نادي برشلونة الإسباني، الإنكليزي ماركيس راشفورد (27 عاماً)، احتياطياً في لقاء فريقه أمام خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري الإسباني لكرة القدم، رغم تألقه في المباريات السابقة، حيث أثبت أنه قادر على أن يعطي الفريق دفعاً قوياً، ورغم ذلك فإن المدرب الألماني هانسي فليك (60 عاماً)، لم يعتمد عليه أساسياً في المواجهة القوية، في غياب نجم الفريق الأول، لامين يامال (18 عاماً).

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأحد، أن فليك استغنى عن راشفورد لأسباب تأديبية لا فنية، ذلك أن الإنكليزي وصل متأخراً إلى الاجتماع الفني الذي يعقده المدرب صباح كل يوم مباراة مع اللاعبين، وبسبب هذا التأخير أبعده عن تشكيلة الفريق الأساسية عقاباً له على عدم تقيده بالمواعيد، إذ إنه لا يتسامح مع مثل هذه التصرفات ولا يستثني لاعباً من عقوباته مهما كان وزنه في الفريق. وذكرت الصحيفة أن قرارات مشابهة اتخذها المدرب الألماني، طاولت في فترة سابقة نجوماً مثل البرازيلي رافينيا والحارس إيناكي بينا والفرنسي جول كوندي.

وكانت تصرّفات مشابهة عقدّت وضعية راشفورد مع فريقه السابق، مانشستر يونايتد الإنكليزي، حيث تعرّض لعقوبات من المدربين بسبب تأخره في الحضور إلى التدريبات، ورغم أنه دفع غالياً ثمن هذه التجاوزات في تجربته مع "الشياطين الحمر"، فإنه كرّر ذلك مع النادي الكتالوني، ولكن يبدو أن فليك سيُجبره مستقبلاً على عدم التأخر، خاصة وأن المنافسة قوية، واللاعب الإنكليزي يعلم أن الفرص لن تكون كثيرة في الموسم الحالي.