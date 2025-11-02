راشفورد يرسم البسمة على وجه فليك ليلة تألق يامال في الليغا

- تألق ماركوس راشفورد مع برشلونة بتسجيله هدفاً حاسماً ضد إلتشي، مما أسعد المدرب هانسي فليك وساهم في نسيان هزيمة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ليواصل الفريق مطاردة الصدارة. - لامين يامال، رغم إصابته، أضاف هدفاً مهماً لبرشلونة، مما رفع رصيد الفريق إلى 25 نقطة، بينما يظل المدرب فليك قلقاً بشأن حالته الصحية. - يركز برشلونة على مواصلة الانتصارات للحفاظ على لقب الليغا، مع ضرورة تجنب الهزائم في المباريات المقبلة، خاصة ضد سيلتا فيغو.

تمكن مهاجم نادي برشلونة الإنكليزي ماركوس راشفورد (28 عاماً) من رسم البسمة على وجه مدربه الألماني هانسي فليك، بعدما احتفل بهدف لاعبه في شباك ضيفه فريق إلتشي، الذي تلقى الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

وقدم راشفورد واحدة من أفضل المباريات التي خاضها مع برشلونة منذ انضمامه إلى كتيبة المدرب هانسي فليك (60 عاماً) قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة، بعدما لعب دوراً أساسياً في تحقيق الفريق الكتالوني الانتصار، ونسيان الكبوة التي تعرض لها أمام غريمه التاريخي ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو التي أقيمت في الجولة الماضية على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل راشفورد هدفه الثاني مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه جعل جماهير الفريق الكتالوني تُشاهد مدربها الألماني هانسي فليك يبتسم ويحتفل بما فعله النجم الإنكليزي، الذي استطاع إزالة الضغط المسلط على رفاق الموهبة لامين يامال بفضل إحرازه الهدف الثالث في مرمى إلتشي، وتأمين النقاط الثلاث التي جعلتهم يواصلون مطاردة الغريم ريال مدريد الذي يتمسك بصدارة جدول الترتيب (30 نقطة).

من جهته، نجح لامين يامال في تسجيل هدف ضد إلتشي، وساهم في قيادة برشلونة إلى الوصول

إلى 25 نقطة في الدوري الإسباني، لكن المهم بالنسبة إلى المدرب هانسي فليك هو الاطمئنان على الحالة الصحية لصاحب الـ18 عاماً، الذي لا يزال يعاني إصابة العانة التي تجعله يشعر بالألم، ولا يستطيع تقديم كل ما لديه في المواجهات هذا الموسم، وفق ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو.

ويعلم مدرب نادي برشلونة الإسباني الألماني هانسي فليك أن مواصلة تحقيق الانتصارات تجعلهم يواصلون رحلة الدفاع عن لقب الليغا، لكن مع مراقبة ما يفعله الغريم ريال مدريد، بالإضافة إلى أن رفاق الموهبة لامين يامال باتوا مُطالَبين بعدم تلقي الهزائم أو التعادل مع المنافسين، خاصة في اللقاء المقبل ضد سيلتا فيغو، الذي دائماً ما ينجح في خطف النقاط من الفريق الكتالوني.