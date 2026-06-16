راشفورد ومستقبل غامض.. بند جزائي سري في عقده يُحدد مصيره

- يواجه ماركوس راشفورد مستقبلاً غامضاً بين البقاء في برشلونة أو العودة إلى مانشستر يونايتد، بعد موسم استثنائي مع النادي الكتالوني. - برشلونة يرفض دفع قيمة الصفقة لشراء راشفورد بشكل دائم، بينما يصر مانشستر يونايتد على عدم التخلي عنه إلا نهائياً، مما يعقد مستقبله حتى نهاية كأس العالم 2026. - عقد راشفورد مع مانشستر يونايتد يتضمن بنداً جزائياً بقيمة 47.5 مليون يورو، مما يجعله متاحاً للأندية الأوروبية الكبيرة، مع تفضيله عدم اللعب لأي نادٍ إنكليزي آخر.

يواجه المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد (28 سنة) مستقبلاً غامضاً حالياً في ظل عدم حسمه لموقفه من البقاء مع نادي برشلونة الإسباني أو العودة إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، وهو الذي قدم موسماً استثنائياً مع النادي الكتالوني وسجل أهدافاً مميزة وحاسمة.

وفي وقت كانت المعلومات تُشير إلى أن نادي برشلونة الإسباني رفض دفع قيمة الصفقة للتعاقد بشكل دائم مع راشفورد وليس على سبيل الإعارة مجدداً كما الموسم الماضي، في ظل إصرار نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي على عدم التخلي عن نجمه في الهجوم إلا نهائياً مقابل مبلغ مالي، وهو ما يجعل مستقبل الهداف الإنكليزي غامضاً حالياً وأقله حتى نهاية بطولة كأس العالم 2026.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الثلاثاء، فإن عقد راشفورد مع نادي مانشستر يونايتد فيه بند جزائي قيمته 47,5 مليون يورو، وهو الأمر الذي يجعل اللاعب مُتاحاً لأي نادٍ يريد التعاقد معه في ميركاتو الصيف الحالي، مع العلم أن راشفورد لا يريد اللعب مع أي نادٍ إنكليزي آخر في البريمييرليغ غير نادي مانشستر يونايتد.

ويُعد هذا المبلغ ممكناً لأي نادٍ من الأندية الأوروبية الكبيرة في الميركاتو، خصوصاً تلك التي ترغب بالتعاقد مع لاعب مثل راشفورد، مع الإشارة إلى أن نادي برشلونة هو أكثر الأندية الراغبة في بقاء المهاجم الإنكليزي في صفوفها، ولكنه يرفض دفع مبلغ مالي كبير لشراء عقد اللاعب الإنكليزي، ويريد النادي الكتالوني التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة كما حصل في الموسم الماضي 2025-2026.