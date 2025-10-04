راسل يُفسد صراع المتنافسين على التتويج في فورمولا 1

- جورج راسل، سائق مرسيدس، يفاجئ الجميع بتحقيقه أسرع توقيت في التجارب الرسمية لسباق سنغافورة، ليكون أول المنطلقين في المرحلة الـ18 من بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2025، مما يعقد خطط المتنافسين على اللقب. - ماكس فيرستابن من فريق ريد بول ينطلق ثانياً، بينما يتصدر أوسكار بياستري الترتيب العام، ويواجه لاندو نوريس نكسة جديدة في سعيه لتخطي زميله في الفريق. - السباق يشهد تنافساً ثلاثياً مشتعلاً بين بياستري، نوريس، وفيرستابن، مع توقعات بسباق مثير وصعوبة الحلبة تزيد من احتمالية دخول سيارة الأمان.

سيكون سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسل (27 عاماً)، أول المنطلقين في سباق سنغافورة، الذي يقام يوم غدٍ الأحد، وهو المرحلة الـ18 من بطولة العالم في فورمولا 1 لعام 2025، بعدما حصد أسرع توقيت في التجارب الرسمية، التي أقيمت اليوم السبت، في إنجاز لم يكن متوقعاً، نظراً لأنه سيكون أول المنطلقين في هذه المرحلة للمرة الأولى، والثانية في العام الحالي، ومِن ثمّ فقد أفسد خطط المتنافسين على بطولة العالم، باعتبار أنه لم يكن مرشحاً لتحقيق هذا الإنجاز.

وحلّ سائق فريق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن، ثانياً في خط الانطلاق، متقدماً على متصدر الترتيب العام، الأسترالي أوسكار بياستري من فريق مكلارين، وعاد المركز الرابع إلى سائق مرسيدس، الإيطالي كيمي أنتونيلي، بينما كان السائق الثاني لفريق ريد بول، لاندو نوريس، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام، خامساً في خط البداية، في نكسة جديدة أصابت سعيه إلى تخطي زميله في الفريق في حسابات التتويج، بينما تلقى فريق فيراري صدمة جديدة، نظراً لأن البريطاني لويس هاميلتون سينطلق من المركز السابق، وزميله شارل لوكلير من إمارة موناكو سابعاً، وفرصهما في الصعود على منصة التتويج منعدمة، ما يؤكد حجم التراجع، الذي تشهده سيارة فيراري.

وبالنظر إلى ترتيب السائقين في خط الانطلاق، فإن صراع التتويج سيكون مشتعلاً، نظراً لأن موسم فورمولا 1 لهذا العام يشهد تنافساً ثلاثياً بين بياستري ونوريس وفيرستابن، ووجود راسل في المقدمة سيعقّد مهمة كل المتنافسين، بحكم أنه يملك خبرة كبيرة، وهو من السائقين الذين يصعب تجاوزهم، ويريد تحسين أرقامه، ومِن ثمّ فإنّ انطلاقة السباق ستكون حاسمة، ففي حال نجح فيرستابن في تخطي البريطاني، فسيكون مرشحاً قوياً للفوز بالمرحلة، ولذلك فإنّه سيواصل تقليص الفارق عن الثنائي الأول، والمؤكد أننا سنشهد سباقاً مثيراً، وإمكانية دخول سيارة الأمان تبدو كبيرة بحكم صعوبة الحلبة، التي تعقّد مهمة كل المشاركين، مع توقعات بأن يكون فيرستابن المستفيد الأبرز، في رحلة البحث عن التتويج الخامس في "فورمولا 1" للموسم الخامس توالياً.