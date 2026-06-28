راسل بطلاً لجائزة النمسا الكبرى للفورمولا 1 مع مرسيدس

تُوج سائق فريق مرسيدس، البريطاني جورج راسل (28 سنة)، بجائزة النمسا الكبرى في الجولة الثامنة من منافسات فورمولا 1 لموسم 2026، ليُحقق فوزه الثاني هذا العام بعد حصده جائزة أستراليا الكبرى الافتتاحية للموسم الحالي.

ويُعد هذا الفوز الثاني لراسل هذا العام والثاني له على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبيرغ بعد عام 2024، والسابع في مسيرته، وفي تفاصيل السباق أنهى راسل الذي انطلق من الصدارة للمرة الثانية توالياً والرابعة هذا الموسم مسافة السباق (71 لفة) بتسجيله زمناً قدره 1:26:37.979 ساعة، متقدماً بفارق 1.611 ثانية و1.986 ثانية توالياً عن سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، وزميله في مرسيدس الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام.

وعلى حلبة تتميز بتغير الارتفاعات، إضافة إلى كونها قصيرة وسريعة جداً، تجاوزت درجة حرارة الحلبة 50 درجة مئوية، وبلغت درجة حرارة الهواء 35 درجة مئوية على الأقل، إذ كانت النمسا تشهد موجة حرّ تجتاح أوروبا أيضاً، وكان هذا كافياً لاختبار السائقين والسيارات والإطارات، إذ كانت استراتيجية تغيير الإطارات (مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، ناعمة أو متوسطة أو صلبة) حاسمة.

رياضات أخرى جورج راسل: منافسة مثيرة بين هاميلتون ولوكلير هذا الموسم

وكان من المتوقع حدوث منافسة شرسة بين مرسيدس وفيراري، لكن سيارة ريد بول بقيادة فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، حققت أفضل نتيجة لها هذا العام، بعد بداية موسم صعبة للسائق الهولندي، في وقت عزز أنتونيلي ابن الـ 19 عاماً الذي كان حقق سلسلة من خمسة انتصارات توالياً (الصين واليابان وميامي وكندا وموناكو) صدارته لترتيب السائقين برصيد 171 نقطة، فيما تقدم راسل إلى المركز الثاني على حساب هاميلتون (131 مقابل 125)، ولدى الصانعين، ابتعد فريق مرسيدس في الصدارة مع 302 نقطة بفارق كبير عن فيراري (204 نقاط)، في وقت يحتل فريق ماكلارين المركز الثالث مع 159 نقطة.