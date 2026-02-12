راتكليف تحت الضغط في مانشستر يونايتد بسبب تصريحات ضد المهاجرين

أثار الشريك المالك لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، السير جيم راتكليف، جدلاً في الشارع الكروي والسياسي في البلاد، بعدما اعتبر أن بريطانيا "استُعمرت من قبل المهاجرين الذين يكلّفون الكثير من المال"، في الوقت الذي شكك فيه رجل الأعمال البالغ من العمر 73 عاماً، في مقابلته مع شبكة سكاي نيوز، بقدرة رئيس الوزراء كير ستارمر على قيادة البلاد نحو الأمام.

وقال راتكليف لشبكة سكاي نيوز قبيل انعقاد قمة الصناعة الأوروبية في أنتويرب ببلجيكا: "لا يُمكن أن يكون لديك اقتصاد مع وجود تسعة ملايين شخص يعتمدون على الإعانات الاجتماعية، بالإضافة إلى أعداد هائلة من المهاجرين؛ أعني، لقد استُعمرت المملكة المتحدة بالفعل من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ هذا يُكلف الكثير من المال. كان عدد سكان بريطانيا 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة".

وأضاف الرجل الذي اشترى حصة من أسهم عائلة "غلايزر" الأميركية في نادي مانشستر يونايتد بلغت 27,7% : "لا أعرف إن كان السبب هو الجهاز الإداري الذي لم يسمح لكير بالقيام بذلك، أو ربما هو لطيفٌ أكثر من اللازم؛ كير رجلٌ لطيف، أنا معجبٌ به، لكنها مهمةٌ صعبة، وأعتقد أنّه يجب اتخاذ بعض الإجراءات الصعبة في بريطانيا لإعادتها إلى مسارها الصحيح، لأنني لا أعتقد أن الاقتصاد في حالة جيدة في الوقت الحالي".

وفي وقتٍ لاحق، ردّ رئيس الوزراء على انتقادات راتكليف، حين كتب على حسابه في موقع "إكس" بعد منتصف ليل الأربعاء: "هذا الكلام مسيء وخاطئ. بريطانيا بلدٌ فخور ومتسامح ومتنوع. يجب على جيم راتكليف الاعتذار"، في حين وصفت مجموعة "The 1958" (أبرز الحركات الاحتجاجية) تصريحاته حول الهجرة بأنّها "محرجة" ولا تليق بمالك نادٍ عالمي يمتلك قاعدة جماهيرية متنوعة، في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة "إندبندنت" إلى ظهور قلق لدى بعض رعاة فريق مانشستر يونايتد بسبب ارتباط علامتهم التجارية بتصريحات سياسية مثيرة للجدل، مما قد يؤثر في العقود التسويقية المستقبلية.

ويُعدّ راتكليف أحد أثرى رجال بريطانيا، وهو شخصية غير محبوبة، بحسب ما وصفته صحيفة ديلي ميل، على نطاق واسع بين جماهير مانشستر يونايتد منذ شرائه حصته في النادي بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2023، في الوقت الذي تمتلك فيه مجموعته الاستثمارية أيضاً نادي نيس الفرنسي بعد إتمام صفقة الاستحواذ عليه في عام 2019. وتُقدّر ثروته بنحو 17 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لقائمة صنداي تايمز للأثرياء لعام 2025، مما يجعله سابع أغنى شخص في البلاد، ومع ذلك، انخفضت ثروة رجل الأعمال المولود في لانكشاير بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي وحده، ويرجع ذلك على الأرجح إلى نفقات إدارة مانشستر يونايتد.

ووفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، قُدّر عدد سكان بريطانيا بنحو 70 مليون نسمة في منتصف عام 2024، في الوقت الذي وصل فيه إلى البلاد بحسب ديلي ميل 65,922 مهاجراً غير شرعي منذ تولي ستارمر منصبه في شهر يوليو/تموز 2024.