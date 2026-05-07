رابطة "الليغا" تتحرك ضد تلاعب النجوم بنتائج المواجهات

- تحركت رابطة الدوري الإسباني لمنع التلاعب بنتائج المباريات في نهاية الموسم عبر اجتماعات مع قادة الأندية والمدربين، وسط مخاوف من تلاعب النجوم لتجنب الهبوط أو المشاركة القارية. - بدأت وحدة النزاهة في "الليغا" مراقبة صارمة منذ سبع سنوات، تركز على المراقبة، الإبلاغ، والوقاية، مع زيارات دورية لتوضيح خطورة الفساد الرياضي. - نجحت الرابطة في منع التلاعب عبر قوانين صارمة تشمل غرامات مالية وتعليق رخص المدربين، مع متابعة اللاعبين المتورطين في مراهنات غير قانونية.

تحركت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم من أجل منع قيام النجوم بالتلاعب في نتائج المواجهات خلال المواجهات الأخيرة من عمر "الليغا" في الموسم الجاري، عبر عقد اجتماعات مع قادة الأندية والمدربين، كي تُناقَش هذه القضايا التي تعتبر حديث وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، الخميس، أن المخاوف من التلاعب بنتائج المواجهات عادت إلى الظهور مع اقتراب نهاية "الليغا" في الموسم الجاري، بخاصة أن هناك الكثير من الأندية التي تصارع حتى تبقى في منافسات دوري الدرجة الأولى، وتخشى شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، الأمر الذي دفع رابطة الدوري الإسباني إلى التحرك على نحو عاجل.

وأوضحت أن التلاعب بالنتائج يأتي دائماً عبر طرف ثالث، وتنشط هذه الظاهرة دائماً في نهاية الموسم، من خلال عدد من اللاعبين الذين يريدون تجنيب أنديتهم الهبوط أو المشاركة في المسابقات القارية، حيث يقومون بالتواصل مع المنافسين كي يخسروا المواجهات، وهو أمر جعل رابطة "الليغا" تدق ناقوس الخطر في السنوات الماضية، وتحرص على متابعة كل شيء مع اقتراب منافسات دوري الدرجة الأولى من النهاية.

وتابعت أن وحدة النزاهة في رابطة "الليغا" بدأت عملية المراقبة منذ سبع سنوات كاملة، ولم تتلقَ حتى الآن أي تنبيه، بعدما ركزت على ثلاثة محاور لحماية منافسات دوري الدرجة الأولى والثانية، عبر المراقبة، الإبلاغ والوقاية، بالإضافة إلى الزيارات الدورية للاجتماع مع النجوم والمدربين، كي تُشرح خطورة الفساد الرياضي، ويُوضَّح بشكل جدّي أن الجميع تحت المراقبة.

وواصلت أن مسألة الرشاوى عبر طرف ثالث هي أكثر ما يشغل رابطة "الليغا"، التي ضربت بيد من حديد، عبر قوانين صارمة، من أجل الحدّ من هذه الظاهرة التي تعد مخالفة جسيمة لقانون الرياضة، حيث ستُفرض غرامات مالية مرتفعة، مع تعليق رخصة المدربين أو منع اللاعبين من ممارسة كرة القدم.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن رابطة "الليغا" نجحت خلال المواسم الماضية في منع حدوث أي عملية تلاعب بالنتائج، بعدما فرضت مراقبة صارمة على النجوم ومدربي الأندية التي تواجه شبح الهبوط إلى منافسات الدرجة الثانية، بالإضافة إلى متابعة أي لاعب يقوم بتلقي البطاقات الصفراء بشكل متعمد، لأنها أصبحت طريقة مكشوفة في دخول البعض في مراهنات غير قانونية.