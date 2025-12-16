رابطة الحكام الإسبانية تهاجم رئيس ريال مدريد

هاجمت رابطة الحكام الإسبانية، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، التصريحات التي أدلى بها رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وشكّك فيها بطريقة عملها واستقلاليتها، مشيراً إلى أنها جزء من مخطط يهدف إلى الإضرار بنتائج الفريق الملكي.

وجاء في بيان رابطة الحكام الإسبانية، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو: "إننا عبارة عن هيئة تعمل باستقلالية ودقة ومهنية، وليست جزءاً من أيّ مخطط أو تواطؤ مع مصالح الأندية أو المسؤولين، ونرفض التصريحات التي أطلقها رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، التي تلحق الضرر الجسيم بسمعتنا وسمعة المسابقات الإسبانية".

وتابع البيان: "لم يتم التحقيق مع أي حكم أو توجيه أي تهمة إليه خلال التحقيق في قضية نيغريرا. لا يمكننا قبول اتهام الحكام بالفساد، والاتهامات الواسعة النطاق الموجّهة ضد الحكام تسيء ظلماً إلى سمعة المحترفين، الذين يؤدون واجباتهم تحت ضغط هائل وتدقيق جماهيري مستمر، وتقوّض نزاهة المنافسة نفسها، ونؤكد أن التحكيم لا يمكن استخدامه ذريعة لتبرير نتائج المباريات الرياضية، فالفوز والخسارة في كرة القدم يُحسمان على أرض الملعب. أما مزاعم التهديدات في المؤتمر الصحافي، الذي أعقب نهائي الكأس، فهي عارية من الصحة".

وأردف البيان: "نعرب عن رفضنا القاطع لتصريحات رئيس ريال مدريد، التي أطلقها بنفسه ضد زميلنا بابلو غونزاليس فويرتيس، وجميع الحكام في إسبانيا، الذين يستحق عملهم المهني والشخصي الاحترام المؤسسي والاجتماعي، ونرفض أي محاولة لتخصيص الهجمات أو نزع الشرعية عن الحكام علناً دون أساس، ونعتبر اتهام أو تلقي تهديدات في المؤتمر الصحافي لنهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي اتهاماً باطلاً تماماً، لا أساس له من الصحة، وهو على أقل تقدير محض افتراء".

واستطرد البيان: "التصريحات التي أدلى بها الحكام في المؤتمر الصحافي لنهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، كانت تهدف إلى تسليط الضوء على أن العنف ضد الحكام وعائلاتهم في جميع مستويات كرة القدم الإسبانية قد بلغ وضعاً غير مقبول، وأنه نتيجة لذلك، ومن بين أسباب أخرى، قررت المجموعة تشكيل هذه الرابطة. لم يكن هناك بأي حال من الأحوال، كما يتضح جلياً في الصور، أي تهديد ضد أي نادٍ، على عكس ما يحاول ريال مدريد إيهام الناس به. من الخطير للغاية أن يطلق هذا الفريق تصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع، والتي قد تخلق جواً غير رياضي في المنافسات الإسبانية".

واختتم بيان رابطة الحُكام الإسبانية بالقول: "التحكيم ضمانة أساسية للحياد والنزاهة في المنافسة بجميع البطولات المحلية في البلاد. إن ربط مجتمع الحكام بشكل عام بفضائح مزعومة، دون دعم قضائي أو أدلة ملموسة، يقوّض الثقة في النظام ويضر بكرة القدم الإسبانية ككل".