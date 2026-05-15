- انتقد فلورنتينو بيريز التحكيم الإسباني، متهماً إياه بدعم برشلونة والتسبب في خسائر ريال مدريد، مشيراً إلى قضية نيغريرا وفساد مزعوم. - ردت رابطة التحكيم الإسبانية على تصريحات بيريز، واصفة إياها بالخطيرة، وطالبت باتخاذ إجراءات تأديبية ضده، معتبرة أن الاتهامات تتجاوز النقد الرياضي المشروع. - شددت الرابطة على ضرورة تحمل بيريز مسؤولية تصريحاته، مطالبة بتعويض معنوي واعتذار رسمي عن الأضرار التي لحقت بسمعة التحكيم الإسباني.

هاجمت رابطة التحكيم الإسبانية رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز (79 سنة) رداً على تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحافي الذي عقده الثلاثاء الماضي، وانتقد فيها التحكيم الإسباني ووصفه بأنه يدعم نادي برشلونة في الملعب خلال السنوات الماضية.

وانتقد بيريز التحكيم بشدة خلال تصريحات في المؤتمر الصحافي الأخير، وقال: "نحن مُحبطون لأن التحكيم لم يكن جيداً في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. لم يكن يعرف أنه منح بطاقة صفراء لـ(إدواردو) كامافينغا في وقت سابق، ارتكب الخطأ، ولكن هذا لا علاقة له بقضية نيغريرا. من حقنا أن نفعل ما نريد، اعترف برشلونة بدفع ذلك المال. لأي غرض؟ لمحاربة ريال مدريد، اعترفوا بهذا الأمر، هناك تقارير غير موجودة ولم يطّلع عليها المدربون أيضاً. هناك 500 صفحة تُفصّل كل شيء في هذه القضية. يدعي (ألكسندر) تشيفيرين، رئيس يويفا، بأننا نتصرف وفقاً لحقوقنا، الأمر أشبه بفساد مُمنهج وفقاً لما ذكره قاضي التحقيق في القضية".

وردت رابطة التحكيم الإسبانية على تصريحات بيريز، اليوم الجمعة، واصفة اتهامات رئيس النادي الملكي ضد التحكيم الإسباني بأنها "خطيرة للغاية"، خصوصاً أنّ الرئيس اتهم الحكام بالفساد وبأنهم السبب في خسارة النادي الملكي الألقاب، وذلك في ظل الأخطاء التحكيمية الكثيرة التي تسببت، برأي بيريز، في خسارة الفريق عدة مباريات في بطولة الدوري الإسباني خلال الموسمين الأخيرين.

وطالبت رابطة التحكيم الإسبانية باتخاذ إجراءات تأديبية بحق بيريز بسبب تصريحاته ضد الحكام، وجاء في بيان رسمي للرابطة: "ترى رابطة التحكيم الإسبانية أن هذه التصريحات لا يُمكن دعمها بالممارسة المشروعة لحرية التعبير أو النقد الرياضي، نظراً إلى أن السيد بيريز لا يقتصر على الإشارة إلى أخطاء تحكيمية معزولة، بل ينسب إلى هيئة التحكيم ارتكاب جريمة فساد مستمرة على مدى عقدين من الزمن".

كما شددت رابطة التحكيم على أنه "يجب على بيريز أن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه الحكام، كونه يرأس واحداً من الأندية الإسبانية الكبيرة"، وأشارت إلى أنه يجب تعويض هيئة التحكيم عن الأضرار المعنوية والسمعة التي تضررت بسبب تصريحات رئيس النادي الملكي، وأيضاً إصدار بيان اعتذار رسمي بحق التحكيم الإسباني.