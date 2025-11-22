رابتورز أول المتأهلين في كأس الدوري الأميركي للمحترفين

- تأهل فريق تورنتو رابتورز إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة بعد فوزه على واشنطن ويزاردز 140-110، بفضل تألق آر جيه باريت وبراندون إنغرام. - غادر إنديانا بايسرز المنافسات بعد خسارته أمام كليفلاند كافالييرز 109-120، رغم الأداء الجيد لأندرو نيمهارد وباسكال سياكام، حيث تألق دونوفان ميتشل وداريوس غارلاند. - انتهى مشوار نيو أورليانز بيليكانز بخسارته أمام دالاس مافريكس، وودّع يوتا جاز البطولة بعد خسارته أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر بفضل تألق شاي غلجيوس ألكسندر.

بات فريق تورنتو رابتورز أول المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة، بعد بلوغه ربع النهائي، عقب فوزه السبت، على واشنطن ويزاردز بنتيجة 140-110، بفضل تألق آر جيه باريت وبراندون إنغرام، بتسجيل كل منهما 24 نقطة، ليتابع وصيف المنطقة الشرقية بدايته المثالية في البطولة، التي تقام في منتصف الموسم.

وساهم في انتصار رابتورز أيضاً كلّ من سكوتي بارنز، والبديل الجورجي ساندرو ماموكيلاشفيلي، بتسجيلهما 23 نقطة، في حين تابع واشنطن ويزاردز نتائجه السلبية، وذلك بعدما تلقى خسارته الرابعة عشرة في 15 مباراة، لتزداد معاناته، في ظلّ عدم تقديم لاعبيه مستوى كبيراً، إذ اكتفى سي جيه ماكولوم، أفضل مسجّل للخاسر بـ20 نقطة، وأضاف تري جونسون 14 نقطة.

وفي الوقت ذاته غادر وصيف الموسم الماضي إنديانا بايسرز المنافسات، بعد خسارته أمام كليفلاند كافالييرز 109-120، ليواصل موسمه الكارثي، إذ لم يحقق سوى انتصار في 16 مباراة، رغم تقديم الكندي أندرو نيمهارد مستوى جيداً بتسجيله 32 نقطة، والكاميروني باسكال سياكام بـ26 نقطة، لكن ذلك لم يكن كافياً للنجاة من الهزيمة، بفضل مستوى دونوفان ميتشل الذي أحرز 32 نقطة، وعودة داريوس غارلاند من الإصابة بتسجيله 20 نقطة.

وانتهى مشوار نيو أورليانز بيليكانز بخسارته أمام دالاس مافريكس 115-118، كما ودّع يوتا جاز البطولة بعد مباراة مثيرة أمام حامل اللقب أوكلاهوما سيتي ثاندر، إذ تقدّم جاز بفارق 18 نقطة في الربع الأول، قبل أن يقلب ثاندر الطاولة بانتفاضة معتادة في النصف الثاني، ليحقق الفوز 144-112، وسجّل النجم الكندي، شاي غلجيوس ألكسندر، 31 نقطة.