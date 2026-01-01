راؤول غونزاليس يصدم جماهير ريال مدريد: ميسي الأفضل

- راؤول غونزاليس يشيد بميسي: في تصريح مفاجئ، أكد راؤول أن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب شاهده، رغم لعبه بجانب أساطير مثل زيدان وكريستيانو رونالدو، مشيرًا إلى قدرة ميسي على جعل الأمور الصعبة تبدو سهلة. - لامين يامال موهبة واعدة: أشار راؤول إلى موهبة لامين يامال، لاعب برشلونة الشاب، مؤكدًا على ضرورة العمل الجاد معه وصقل موهبته ليصبح نجمًا بارزًا في المستقبل. - إنجازات راؤول مع ريال مدريد: يُعتبر راؤول أحد أساطير ريال مدريد، حيث خاض 550 مباراة وسجل 220 هدفًا، محققًا العديد من الألقاب المحلية والقارية.

صدم أسطورة الكرة الإسبانية السابق، راؤول غونزاليس (48 عاماً)، جماهير ناديه السابق ريال مدريد، بعدما أكد في حديثه أن قائد الغريم التاريخي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، يُعد أفضل لاعب شاهده في حياته، رغم أنّه لعب مع العديد من الأسماء الكبرى خلال مسيرته الاحترافية.

وقال راؤول غونزاليس، في حديثه، الذي نقلته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء: "لقد حالفني الحظ باللعب إلى جوار أساطير، مثل: زين الدين زيدان، والظاهرة رونالدو، ولويس فيغو، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لكنني أعتقد أن ميسي هو الأفضل، لأنّه مُختلفٌ تماماً، ويجعل كلّ شيءٍ يبدو سهلاً، حتى الأمور التي تبدو مستحيلة، يجعلها ليو تبدو سهلة، كما لو كان يلعب مع أصدقائه في الشارع".

وتأتي آراء راؤول غونزاليس حول ليونيل ميسي، بعد أيام قليلة من تصريحاته القوية، التي أشار فيها إلى موهبة منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، لامين يامال، مؤكداً أنّ صاحب الـ 18 عاماً باستطاعته أن يكون لاعباً من نوع مختلف، لكن على الجميع العمل بشكلٍ جدي معه، والصبر ومعرفة كيفية صقل الموهبة التي يتمتع بها الجناح الصغير.

وأضاف راؤول غونزاليس: "نعلم جميعاً أن لامين يامال سيكون لاعباً مهماً، لكنّه لن يكون ركيزة في المنتخب الإسباني لوحده فقط، لأنّ هناك لاعبين أكثر خبرة، وعليه البحث عن مساعدتهم، حتى يصبح النجم الأبرز في الملعب، لأنّه سيكون المنقذ في أي مباراة، وعلينا جميعاً أن نمنحه مساحته الخاصة به، لأن لديه موهبة كبيرة وما زال صغيراً، وهذا ما أظهره في الموسم الماضي، سواء مع ناديه برشلونة أو مع المنتخب".

ويُذكر أن راؤول غونزاليس يُعد أحد أبرز أساطير نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، بعدما خاض 550 مواجهة بقميص الفريق الملكي، واستطاع تسجيل 220 هدفاً في جميع البطولات المحلية والقارية، وساهم بحصد الكثير من الألقاب، منها ست بطولات في الدوري الإسباني، وأربعة في السوبر الإسباني، وثلاثة في دوري الأبطال، بالإضافة إلى لقب في السوبر الأوروبي.