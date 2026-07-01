راؤول خيمينيز يقترب من لقب الهداف التاريخي للمكسيك.. كم هدفاً يحتاج؟

- راؤول خيمينيز يقترب من صدارة قائمة هدافي منتخب المكسيك التاريخيين بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى الإكوادور، مما ساهم في تأهل المكسيك لدور الـ16 في مونديال 2026. - خيمينيز أصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب المكسيكي برصيد 47 هدفاً، متجاوزاً جاريد بورغيتي، ويحتاج إلى تسجيل ستة أهداف لتجاوز خافيير هيرنانديز "تشيشاريتو" الذي يتصدر القائمة بـ52 هدفاً. - رغم صعوبة تحقيق هذا الهدف في مونديال 2026، يملك خيمينيز فرصة لكسر الرقم في المباريات المقبلة، بشرط استدعائه من قبل المدرب خافيير أغيري.

اقترب النجم راؤول خيمينيز (35 سنة)، أحد أفضل نجوم منتخب المكسيك، من صدارة قائمة أفضل الهدافين التاريخيين للمنتخب، وذلك بعد مساهمته المباشرة في مواصلة الرحلة المُميزة في مونديال 2026، والتأهل إلى دور الـ16 من البطولة العالمية.

وسجل راؤول خيمينيز الهدف الثاني لمنتخب المكسيك في مواجهة منتخب الإكوادور خلال مباراة الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، ليُساهم في فوز المكسيك بهدفين نظيفين والتأهل إلى دور الـ16، كما رفع رصيده من الأهداف في المونديال الحالي إلى ثلاثة أهداف، ليدخل قائمة أبرز عشرة هدافين في البطولة الحالية، في وقت يبقى أفضل هداف للمكسيك في المونديال حالياً هو المهاجم جوليان كوينونيس الذي سجل أربعة أهداف.

وأمسى خيمينيز بالهدف الذي سجله في مرمى الإكوادور ثاني أفضل المسجلين التاريخيين لمنتخب المكسيك برصيد 47 هدفاً، متخطياً جاريد بورغيتي الذي سجل 46 هدفاً في مسيرته الدولية مع المكسيك، وبات على بُعد خطوات قليلة من أن يُصبح الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، وهو أمر ربما لن يتحقق في المونديال الحالي وسيتحقق في الأشهر القادمة.

ويتصدر خافيير هيرنانديز الشهير بـ"تشيشاريتو" قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب المكسيك برصيد 52 هدفاً في 109 مباريات، وعليه يحتاج راؤول خيمينيز لتسجيل خمسة أهداف لمعادلة رقم تشيشاريتو وستة أهداف من أجل كسر هذا الرقم وتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب المكسيك، وهو الهدف الذي من الصعب أن يتحقق في مونديال 2026، إذ يبدو من الصعب جداً أن يُسجل خيمينيز ستة أهداف في الأدوار المتبقية. في المقابل يملك خيمينيز فرصة لكسر هذا الرقم في الأشهر المقبلة، إذ بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف في المباريات الودية والرسمية التي سيلعبها المنتخب المكسيكي، شرط أن يستدعيه المدرب خافيير أغيري في المعسكرات المقبلة.