رئيس وزراء إسبانيا يحضر نهائي المونديال بعد انتقاد ترامب

- سيحضر رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، نهائي كأس العالم 2026 في نيويورك-نيوجيرسي، رغم تأجيل زيارته الرسمية إلى الجزائر، بعد انتقادات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب. - تدهورت العلاقات بين سانشيز وترامب بسبب معارضة سانشيز للحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، مما أدى إلى توتر في العلاقات التجارية والدفاعية بين البلدين. - في محاولة لتهدئة الأجواء، أشاد سانشيز بالعلاقات الإيجابية مع الولايات المتحدة خلال قمة الناتو في أنقرة، مشيراً إلى محادثات ودية مع ترامب حول كرة القدم وكأس العالم.

سيحضر رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام يوم الأحد المقبل 19 يوليو/تموز الحالي، على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك-نيوجيرسي، بين المنتخبين الإسباني والأرجنتيني، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في فترة سابقة.

وأكد مكتب رئيس وزراء إسبانيا في بيان رسمي الجمعة أنّ: "رئيس الوزراء سيحضر نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم والمقرر إقامته الأحد في الولايات المتحدة الأميركية. وبعد ذلك سيتوجه إلى الجزائر"، وكانت صحيفة آس الإسبانية أكدت أمس الخميس أن بيدرو سانشيز لن يحضر نهائي مونديال 2026، بسبب زيارة رسمية إلى الجزائر، ولكن يبدو أن الزيارة تأجلت إلى يوم الاثنين بعد النهائي.

وكان مكتب البيت الأبيض قد ذكر أمس الخميس على لسان المتحدثة الرسمية، كارولاين ليفيت، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيكون موجوداً في نهائي كأس العالم 2026، في ملعب ميتلايف ستاديوم.

بعيدا عن الملاعب ملك إسبانيا يحضر نهائي كأس العالم مع عائلته

وتدهورت العلاقات بين سانشيز وترامب في مطلع العام بعدما عارض رئيس الحكومة الإسبانية الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران، ليصبح في طليعة الأصوات الغربية الرافضة للحرب، وحتى أن ترامب نفسه وجه انتقادات كبيرة لسانشيز خلال قمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في تركيا، الأسبوع الماضي، وأكد أن أميركا ستتوقف عن أي تبادل تجاري مع إسبانيا.

في المقابل، كان أبرز اعتراض من ترامب على إسبانيا هو عدم المساهمة في دفع نفقات الدفاع الخاصة بحلف الناتو، ومنع أميركا من استخدام قواعد عسكرية تقع في منطقة الأندلس لتنفيذ ضربات جوية ضد إيران. وفي محاولة لتهدئة الأجواء، أشاد سانشيز خلال القمة في أنقرة، بعد ساعات من هذه الانتقادات العلنية الحادة، بالعلاقات الإيجابية جداً مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه تحدث مع ترامب عن كرة القدم وكأس العالم والغولف خلال لقاء ودي غير رسمي.