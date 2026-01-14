رئيس نادٍ سعودي سابق يكشف أسرار حديثه مع ميسي

- عرض أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق، على ليونيل ميسي عقداً بقيمة 1.4 مليار يورو سنوياً، لكن ميسي رفض بسبب تفضيل عائلته الانتقال إلى الولايات المتحدة. - أكد الحائلي أن أبواب نادي الاتحاد ستظل مفتوحة لميسي، مع استعداد لتقديم عقد جديد يرضيه، حتى لو كان مدى الحياة، مشيراً إلى رغبته في امتلاك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم. - رغم ذلك، حسم ميسي مستقبله مع إنتر ميامي الأميركي، حيث جدد عقده في أكتوبر 2023، مع احتمالية اللعب لبرشلونة قبل اعتزاله.

روى رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق أنمار الحائلي أسرار حديثه مع قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (38 عاماً)، الذي انضم إلى صفوف فريق إنتر ميامي الأميركي في صيف عام 2023، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم العروض الضخمة التي تلقاها "البرغوث".

وقال أنمار الحائلي في تصريحات نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الأربعاء: "لقد تكلمت مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده في باريس سان جيرمان الفرنسي، وعرضت عليه 1.4 مليار يورو سنوياً، لكنه رفض الأمر بسبب عائلته، التي كانت تفضل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، واحترمت ذلك حينها، لكني أبلغته بأن أبواب نادي الاتحاد ستكون مفتوحة دائماً أمامه في أي وقت يريد".

وأضاف: "لن نتراجع، ولو وافق ليونيل ميسي على التوقيع مع نادي الاتحاد، فإننا مستعدون إلى تقديم عرض جديد يرضيه، وسنقدم له الأموال التي يريدها، والعقد سيحدده بنفسه، حتى لو كان عقداً مدى الحياة. وجود ميسي في السعودية بقميص فريقنا لا يعني لي شيئاً من الناحية الاقتصادية، أنا أريده لأنني سأمتلك أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم".

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن حديث رئيس نادي الاتحاد السعودي السابق أنمار الحائلي لا يعني تفكير ليونيل ميسي بالانتقال إلى "العميد"، لأن صاحب الـ38 عاماً حسم مسألة مستقبله مع فريق إنتر ميامي الأميركي، الذي جدّد عقده معه في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويريد البقاء في الولايات المتحدة حتى نهاية مسيرته الاحترافية، رغم أن الأخبار الواردة من محيطه تتحدث عن إمكانية لعبه بقميص برشلونة وتحقيق حلم جماهير الفريق الكتالوني قبل إعلان اعتزاله.