رئيس نابولي يشن هجوماً على "فيفا" و"يويفا" بسبب فيروس الإصابات

- انتقد رئيس نابولي، أوريليو دي لورينتيس، الهيئات الكروية الدولية بسبب الإصابات التي تعرض لها لاعبو الفريق خلال التوقف الدولي، مطالبًا بإصلاحات لحماية الأندية من الاستنزاف. - دعا دي لورينتيس إلى تعويض الأندية عن إصابات اللاعبين أثناء مشاركاتهم الدولية، واقترح فتح نافذة انتقالات خاصة، وحصر أيام التوقف الدولي في نهاية الموسم فقط. - يواجه نابولي تحديات كبيرة بسبب غياب لاعبين مؤثرين مثل روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين وفرانك أنغيسا، مما يزيد الضغوط على الفريق خلال الموسم الحالي.

وجه رئيس نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتيس (76 عاماً)، انتقادات لاذعة للهيئات الكروية الدولية، وبالتحديد للاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي "يويفا"، بعد سلسلة جديدة من الإصابات التي ضربت الفريق خلال فترة التوقف الدولي، وشملت الكاميروني فرانك أنغيسا، وقبله لاعب منتخب كوسوفو أمير رحماني، ما أثار غضبه ودفعه للمطالبة بإصلاحات جذرية لضمان سلامة لاعبيه وحماية أندية الدوري من الاستنزاف بسبب المباريات الدولية المكثفة.

وقال رئيس نابولي، دي لورينتيس، إن الوضع الحالي غير عادل للأندية، التي تتحمل كامل عبء رواتب اللاعبين بينما يتعرضون لمخاطر الإصابات خلال المشاركة مع المنتخبات الوطنية، إضافة إلى ضغوط جدول المباريات المكثف، ليضيف في تصريحات أبرزتها صحيفة فوتبول إيطاليا، أمس الجمعة: "ذهب رحماني إلى منتخب بلاده فعاد مصاباً، وأنغيسا أيضاً عاد مصاباً، لا يمكن الاستمرار بهذا الشكل، عندما تكون هناك بطولات دوري، يجب أن نصل إلى النهاية دون انقطاعات، نحتاج إلى عدد أقل من الفرق، وعدد أقل من المباريات".

ويهدف دي لورينتيس إلى الحصول على تعويض عن اللاعبين الذين يتعرضون للإصابات أثناء مشاركاتهم مع المنتخبات الوطنية، ورغم وجود نظام لتعويض الأندية عن الإصابات الخطيرة، فإن فكرة فتح نافذة انتقالات خاصة لجلب بديل تعتبر مقترحاً جذرياً وجديداً، كما يقترح دي لورينتيس حصر أيام التوقف الدولي في نهاية الموسم فقط، دون أي توقفات خلال المنافسات، وأكمل رئيس نابولي حديثه بالقول: "اللاعبون يتقاضون رواتبهم من الأندية، والأندية يجب أن تقرر ما إذا كانت ستسمح برحيلهم للمنتخبات أم لا، وإذا أصيب لاعب خلال مشاركته مع المنتخب، يجب فتح نافذة انتقالات جديدة وتعويضنا، لكن يبدو أن فيفا ويويفا لا يهتمان إطلاقاً بالدوريات المحلية".

ويواجه المدير الفني لنادي نابولي، الإيطالي أنطونيو كونتي، سلسلة من الغيابات المؤثرة في التشكيلة بسبب الإصابات، إذ خسر خدمات البلجيكيين روميلو لوكاكو وكيفن دي بروين لعدة أشهر نتيجة تمزقات عضلية في الفخذ، ثم أصيب فرانك أنغيسا، وتم تشخيص إصابته بتمزق بدرجة عالية خلال مشاركته مع منتخب الكاميرون في الملحق الأفريقي، ولن يعود حتى عام 2026، فيما أصيب المدافع أمير رحماني خلال التوقف الدولي السابق، وعاد أخيراً إلى أجواء المنافسة بعد غياب طويل، ما يزيد الضغوط على نابولي خلال منافسات الموسم الكروي الجاري.