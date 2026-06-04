رئيس مانشستر سيتي يكشف كواليس رحيل غوارديولا: استقال مئة مرة

أكد رئيس نادي مانشستر سيتي الإنكليزي، الإماراتي خلدون المبارك، أن بيب غوارديولا "استقال مئة مرة" خلال عقد من الزمن أمضاه في النادي قبل مغادرته في نهاية الموسم، ليسدل الستار على واحدة من أنجح الفترات التدريبية في تاريخ كرة القدم الإنكليزية.

وفي مقابلة مع المركز الإعلامي للنادي الإنكليزي، قال المبارك، اليوم الخميس، إن غوارديولا لوح مراراً وتكراراً بالرحيل على مر السنين دون نية حقيقية، قبل أن يتم إقناعه بالاستمرار، حتى جاءت اللحظة التي أدرك فيها أن القرار أصبح نهائياً. وقال المبارك: "من الطبيعي على مدار السنوات العشر الماضية أن نمر بالكثير من الفترات الناجحة وبعض الإخفاقات. وفي أوقات الإخفاق، لا بد أنه استقال مئة مرة".

وأضاف "هناك القصة التي يعرفها الجميع، قصة (الراعي الكذاب). وفي حالة بيب، عندما يقول إنه سينسحب، فهذا لا يعني أنه ينسحب فعلياً. لا تأخذ الأمر على محمل الجد، بل يتعين عليك احتواؤه". وتابع "كان بيني وبين بيب تفاهم واضح للغاية دائماً، استناداً إلى تلك القصة كلما أشار بالاستقالة، كنت أقنعه دائماً بالعدول عنها، حتى يحين الوقت الذي أعلم فيه أن هذه هي اللحظة الحقيقية التي يقرر فيها بيب فعلياً أن الوقت قد حان". وأردف "هناك لحظات لم تكن حقيقية وكان يحتاج فيها بالفعل إلى شخص يعيده. وكان من المؤكد أن تأتي لحظة واحدة تكون فيها الرغبة حقيقية".

وذكر المبارك أنه إلى جانب كونه صديقاً مقرباً لغوارديولا، فإنه كان بمثابة طبيب نفسي للمدرب الإسباني، حيث كان ينقذه من حافة الانهيار في الأوقات العصيبة. وقال المبارك إن تهديدات غوارديولا بالاستقالة أصبحت حقيقية أخيراً هذا الموسم، لتنتهي مسيرة استمرت عشر سنوات وصفها بأنها "استثنائية". وتابع "لقد وصلنا إلى تلك المرحلة، وكنت أعلم ذلك، ولهذا السبب لم أحاربه. في هذه (اللحظة) بالذات، لم أحارب هذا القرار على الإطلاق، لأنني كنت أعلم أن هذا هو الوقت الذي يعنيه حقاً".

وأضاف "لقد غير (بيب) كرة القدم الإنكليزية. انظر إلى الطريقة التي تطور بها الدوري، الطريقة التي تُلعب بها كرة القدم في هذا الدوري منذ عشر سنوات وحتى اليوم. من وجهة نظري، فإن تأثيره على اللعبة أمر لا جدال فيه. لقد ترك بصمته على هذا الدوري". وعلى الرغم من رحيل غوارديولا، شدد المبارك على أن مسيرة سيتي ستستمر في الصعود، وأنهم سيعينون "المدرب المناسب" لضمان انتقال سلس.

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وقال "نحن بعيدون كل البعد عن ذروة عطائنا. لقد اعتدنا على الفوز لأن ذلك يجري في حمضنا النووي. هذا النادي مصمم ومبني من أجل الفوز. وما قدمه لنا بيب نقلنا إلى المستوى التالي". وأردف "لقد مررنا بعملية مدروسة ومنظمة للغاية، والفريق مقتنع تماماً، وأنا مقتنع، بأننا سنجلب المدرب المناسب لهذا النادي". وختم بقوله "سنُعلن عن ذلك قريباً جداً، وستكونون مرتاحين للغاية لأننا اخترنا وجلبنا أفضل مدرب ممكن لهذا النادي".