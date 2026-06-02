رئيس ليل يرفض التخلي عن موهبة المغرب أيوب بوعدي مقابل ملايين

- رفض رئيس نادي ليل الفرنسي، أوليفيه ليتانغ، التخلي عن موهبة المغرب أيوب بوعدي (18 سنة) في الميركاتو الصيفي، رغم العروض الكبيرة من أندية البريمييرليغ وباريس سان جيرمان. - أكد ليتانغ أن بوعدي سيجدد عقده حتى 2029 وسيكون ضمن التشكيلة الأساسية في دوري أبطال أوروبا، مشيراً إلى عدم وجود فرصة لمغادرته النادي. - شدد ليتانغ على أن مبلغ 50 مليون يورو غير كافٍ للتخلي عن بوعدي، مشيراً إلى أن أي عرض يجب أن يكون استثنائياً حقاً.

رفض رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفيه ليتانغ التخلي عن موهبة منتخب المغرب أيوب بوعدي (18 سنة)، في ميركاتو الصيف الحالي، وذلك رغم العروض الكبيرة التي تلقاها النادي من أجل التعاقد مع اللاعب الذي سيخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 مع منتخب "أسود الأطلس".

ويُعد نجم نادي ليل الفرنسي أيوب بوعدي (18 سنة)، من الأسماء المطلوبة بقوة في ميركاتو الصيف، ويسعى النادي الفرنسي للحفاظ على موهبة المغرب بأي ثمن، خصوصاً أن عدة أندية من البريمييرليغ أبدت رغبتها في التعاقد مع لاعب منتخب المغرب، وكذلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى لأن يضمَّ اللاعب مباشرةً بعد نهاية بطولة كأس العالم 2026.

وتحدث رئيس نادي ليل الفرنسي أوليفيه ليتانغ، في تصريحات خاصة لموقع راديو أر أم سي الفرنسي، أمس الاثنين، عن مستقبل لاعبه المغربي أيوب بوعدي، وقال بطريقة ساخرة في البداية: "أيوب بوعدي سيجدد عقده حتى عام 2029، وعليه لديه ثلاث سنوات مُتبقية. هو في سن الـ18 وسيكون حاضراً ضمن التشكيلة الأساسية في بطولة دوري أبطال أوروبا، مغادرة ليل؟ ليست هناك فرصة للمغادرة أبداً".

وأضاف رئيس نادي ليل قائلاً: "سنتحدث مع أيوب، لكي أكون صادقاً، كان اللاعب حديثنا الأساسي حالياً، لدينا الكثير من الاهتمام بأيوب وهدفنا المحافظة عليه"، ولدى سؤاله عن أن قيمة 50 مليون يورو يمكن أن تُدفع للتعاقد مع بوعدي، رد رئيس النادي الفرنسي قائلاً: "لا هذا المبلغ غير كافٍ. إذا حدث شيء ينطوي على مبلغ استثنائي، فالكلمات تُستخدم بكثرة، وعليه فإن كلمة استثنائي تعني الكثير من المال. عندما أقول استثنائي، فأنا أعني شيئاً استثنائياً حقاً. هذا المبلغ أبعد ما يكون عن المبلغ الذي يسمح لنا بالتخلي عن أيوب".