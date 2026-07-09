رئيس لجنة حكام "فيفا" يدافع عن قرارات حكم مباراة مصر والأرجنتين

- أكد رئيس لجنة الحكام في "فيفا"، بييرلويجي كولينا، أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" كانت حاسمة في تصحيح قرارات تحكيمية خلال مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026، خاصة في مخالفة مروان عطية ضد ليساندرو مارتينيز. - أوضح كولينا أن "الفار" يتدخل لتصحيح الأخطاء غير المرئية للحكم، مثل دهس قدم المنافس، بينما لا يُحتسب الاحتكاك الطبيعي إذا لمس المدافع الكرة أولاً. - أشار كولينا إلى أن الاحتكاك بين محمد صلاح وجوليان ألفاريز كان طبيعياً، معبراً عن رضاه عن تطبيق "الفار" في البطولة.

تحدث رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بييرلويجي كولينا (66 عاماً)، عن عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين والتي خسرها "الفراعنة" بهدفين مقابل ثلاثة، ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، مؤكداً أن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لعبت دوراً حاسماً في تصحيح إحدى الحالات المهمة خلال اللقاء.

وأوضح كولينا أنّ النجم المصري مروان عطية (رقم 19) ارتكب مخالفة واضحة بعدما دهس قدم المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز (رقم 6)، مشيراً إلى أنّ حكم الساحة لم يشاهد ما حصل، وهو ما استدعى تدخل حكم تقنية الفيديو المساعد. وقال كولينا وفق ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، أمس الأربعاء: "المخالفة تظل مخالفة، بغض النظر عما إذا كانت تبدو واضحة للجميع أم لا. وإذا لم يشاهدها الحكم داخل أرض الملعب، فإن حكم الفيديو يملك صلاحية التدخل".

وتابع أنّ "بروتوكول (الفار) يقتضي أيضاً إبلاغ حكم الساحة بعدم وجود أي مخالفة إذا لم يتم رصد خطأ خلال بناء الهجمة"، موضحاً أنّ "دهس قدم المنافس يُعد مخالفة، بينما لا يُحتسب الاحتكاك الناتج عن سير اللعب إذا لمس المدافع الكرة أولاً".

وتطرق رئيس لجنة الحكام في "فيفا" إلى لقطة أخرى شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة، مؤكداً أنّ الاحتكاك بين اللاعب المصري محمد صلاح واللاعب الأرجنتيني جوليان ألفاريز لم يستوجب احتساب أي مخالفة، موضحاً: "رأى الحكم وحكم الفيديو أن الاحتكاك بين صلاح وألفاريز كان احتكاكاً طبيعياً في إطار كرة القدم، ولذلك لم يكن هناك ما يستدعي احتساب مخالفة".

واختتم كولينا تصريحاته بالتأكيد أنّ بعض القرارات التحكيمية ستظل خاضعة للتقدير الشخصي، لكنه أعرب عن رضاه عن مستوى تطبيق بروتوكول تقنية الفيديو المساعد "فار" طوال منافسات بطولة كأس العالم 2026، معتبراً أنّ الآلية أثبتت فاعليتها في الوصول إلى القرارات الصحيحة خلال المواجهات، التي جرت حتى الآن في المسابقة الدولية.