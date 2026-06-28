رئيس كوريا الجنوبية يطلب فتح تحقيق رسمي بعد الخروج من المونديال

- انتقد رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، الاتحاد الكوري لكرة القدم والمنتخب الوطني بعد الإقصاء المبكر من كأس العالم 2026، مطالباً بفتح تحقيق رسمي لمعرفة أسباب الفشل. - عبّر ميونغ عن دهشته من الخروج المبكر رغم الاستثمارات الكبيرة، داعياً لتحليل الأسباب ووضع تدابير لتحسين الأداء الرياضي مستقبلاً. - انتقد ميونغ تعيين المدرب هونغ ميونغ بو، مشيراً إلى عدم كفاءته بعد تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات واحتلال المركز العاشر بين أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

هاجم رئيس كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، الاتحاد الكوري لكرة القدم والمنتخب الذي شارك في بطولة كأس العالم 2026، وذلك على خلفية الإقصاء المبكر من الدور الأول، بعدما فشل المنتخب الكوري في الترشح للدور الثاني.

ورفع رئيس كوريا الجنوبية الصوت عالياً وعبّر عن دهشته الكبيرة من خروج المنتخب من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وطلب من وزارة الرياضة فتح تحقيق رسمي ودقيق لمعرفة ما حصل ولماذا تعرض المنتخب الكوري لنكسة مثل هذه في المونديال، في وقت لم يسلم المدرب، هونغ ميونغ بو، من انتقادات الرئيس الكوري أيضاً.

وكتب ميونغ عبر حسابه في موقع إكس الأحد: "أنا لست مصدوماً فحسب من هذه النتيجة غير المتوقعة، بل أنا في حيرة تامة، نظراً للاستثمار بمبالغ طائلة من أموال دافعي الضرائب وموارد الدعم الحكومي من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم، وعليه أطالب وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بفتح تحقيق دقيق في ملابسات هذا الخروج، وتحليل أسبابه، ووضع تدابير شاملة لمنع تكراره وتحسين الأداء. نحن سنمضي قدماً بخطى واضحة من أجل إصلاح إدارة الرياضة لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر أبداً في المستقبل".

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في المقابل انتقد رئيس كوريا الجنوبية قرار الاتحاد الكوري لكرة القدم بتعيين المدرب، هونغ ميونغ بو؛ لأنه برأيه لا يملك الكفاءة أبداً لقيادة المنتخب في بطولة كأس العالم 2026، وهو الذي حقق فوزاً وحيداً في دور المجموعات على حساب منتخب تشيكيا (2-1)، ثم خسر من منتخب المكسيك بهدف نظيف وبنفس النتيجة من أمام منتخب جنوب أفريقيا، ووقع في المركز العاشر (ثلاث نقاط و-1 فارق أهداف) في ترتيب قائمة أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث في المجموعات (يتأهل أفضل ثمانية من أصل 12 منتخباً).