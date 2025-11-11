رئيس فيراري يحذر لوكلير وهاملتون: يجب عليهما التركيز في القيادة

- حذّر رئيس فريق فيراري، جون إلكان، السائقين شارل لوكلير ولويس هاميلتون بعد خيبات الفريق في بطولة "فورمولا 1"، حيث غادرت "السيارة الحمراء" سباق البرازيل بدون نقاط بسبب حادث لوكلير ومشاكل تقنية لهاميلتون. - أكد إلكان على أهمية تركيز السائقين على القيادة وتقليل الكلام، مشيراً إلى تحسن أداء السيارة بفضل الفنيين والمهندسين، معتبراً أن تحقيق المركز الثاني في بطولة الصانعين لا يزال ممكناً. - سيطر فريق مكلارين على البطولة الحالية، محققاً 14 انتصاراً، بينما فاز فريق ريد بول بخمسة سباقات ومرسيدس بسباقين، مما زاد من تحديات فيراري.

حذّر رئيس فريق فيراري الإيطالي، جون إلكان، السائقين: شارل لوكلير ولويس هاميلتون، بعد الخيبات التي تلقاها الفريق في منافسات بطولة العالم لـ"فورمولا 1"، إذ غادرت "السيارة الحمراء" سباق البرازيل، يوم أمس الأحد، بخيبة مضاعفة وصفر من النقاط، وذلك بسبب تعرض لوكلير إلى حادث تصادم لم يكن مسؤولاً عنه في بداية السباق، وانسحاب هاميلتون بسبب مشاكل تقنية بعد بداية متعثرة، جعلت الفريق يفقد نقاطاً مهمة في صراع المنافسة على المركز الثاني في بطولة الصانعين.

ونقل موقع يوروسبورت باللغة الفرنسية، أمس الاثنين، تصريحات رئيس فيراري بعد سباق البرازيل، إذ قال: "لدينا فنيون متخصصون أدوا واجبهم على أكمل وجه، بين التجارب التأهيلية وداخل محطات الصيانة. وينطبق الأمر نفسه على المهندسين، إذ تحسّن أداء السيارة على نحوٍ واضح. أما الباقي، فهو ليس على المستوى المطلوب... من المهم بالتأكيد أن يركز سائقونا على قيادتهم، ويقلّلوا من الكلام. لا يزال أمامنا بضعة سباقات متبقية، وليس من المستحيل تحقيق المركز الثاني في بطولة الصانعين، هذا هو الرهان المهم، نحن بحاجة إلى سائقين لا يفكرون في أنفسهم، بل يفكرون في فيراري وحصد النجاحات جماعياً".

وفشل فريق فيراري في حصد الانتصارات، خلال الموسم الحالي، إذ تلقى الفريق صدمات قوية، ولم يتمكن هاميلتون أو لوكلير من إسعاد الجماهير، بعدما سيطر فريق مكلارين على البطولة، محققاً 14 انتصاراً عبر البريطاني لاندو نوريس متصدر الترتيب، والأسترالي أوسكار بياستري، صاحب المركز الثاني، وفاز فريق ريد بول بخمسة سباقات، عبر الهولندي ماكس فيرستابن، وفاز فريق مرسيدس بسباقين، عبر البريطاني جورج راسيل.