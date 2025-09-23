- كشف رئيس مجلة فرانس فوتبول، فنسنت غارسيا، عن تفاصيل تصويت جائزة الكرة الذهبية، حيث فاز عثمان ديمبيلي بفارق كبير عن وصيفه لامين يامال، مما أثار غضب والد يامال الذي اعتبر النتيجة غير عادلة. - أكد غارسيا أن المنافسة لم تكن حقيقية، حيث حسم ديمبيلي السباق بوضوح، مشيراً إلى أن تفاصيل التصويت ستُنشر قريباً، مما يعكس الفارق الكبير الذي صنعه ديمبيلي. - أبدى والد يامال استياءه من النتائج، معتبراً أن ابنه هو الأفضل عالمياً، بينما حجز ديمبيلي مكانه بين الكبار بإنجاز تاريخي.

تحدث رئيس مجلة فرانس فوتبول الفرنسية فنسنت غارسيا، عن تفاصيل تصويت جائزة الكرة الذهبية، وكشف أن الفارق في عدد الأصوات كان واسعاً بين المتوج، الفرنسي عثمان ديمبيلي (28 عاماً)، ووصيفه، الإسباني لامين يامال (18 عاماً)، وأثار ذلك غضب والد النجم الإسباني الشاب، الذي اعتبر النتيجة غير عادلة، ورأى أن ابنه هو الأفضل في العالم حالياً من وجهة نظره.

وأكد غارسيا، في تصريحات أعقبت الحفل، مساء أمس الاثنين، وتناقلتها وسائل الإعلام الفرنسية، أن التنافس بين عثمان ديمبيلي ولامين يامال لم يكن قائماً فعلياً رغم التوقعات المسبقة، وقال: "لم تكن هناك منافسة حقيقية، فقد حسم عثمان السباق بفارق كبير. الكرة الذهبية لديمبيلي كانت واضحة وجلية، وهي نسخة تحظى بالسلطة والمصداقية لدى أعضاء لجنتنا التحكيمية".

وأوضح رئيس جائزة الكرة الذهبية أن تفاصيل التصويت ستُنشر خلال الأيام المقبلة وفق التقاليد المعمول بها، من دون أن يكشف عن الأرقام الدقيقة. غير أن المؤشرات الأولى تعكس بوضوح الفارق الكبير الذي صنعه عثمان ديمبيلي، بعدما سحق المنافسة ودوّن اسمه في سجل الأبطال، وتتويجه هذا لا يكتفي بتأكيد الاعتراف العالمي بموهبته، بل يضع أيضاً تحدياً صعباً أمام كل من يسعى لمنافسته مستقبلاً.

من جهته، أبدى منير نصراوي، والد لامين يامال، استياءه من نتائج التصويت في تصريحات لبرنامج إل شيرينغيتو. فرغم أن كلماته الأولى جاءت بنبرة تشجيعية حين قال: "العام المقبل سيكون لنا"، سرعان ما تغيّرت لهجته ليعبّر عن غضبه: "أعتقد أن التصويت كان الأسوأ، لن أصفه بالسرقة، لكنه يشكّل ضرراً معنوياً ألحق بإنسان. أرى أن لامين يامال هو أفضل لاعب في العالم بفارق كبير، وليس لأنه ابني، بل لأنه فعلاً الأفضل ولا يملك أي منافس"، ثم أضاف: "لامين هو لامين يامال، ويجب القول إن شيئاً غريباً جداً قد حدث هنا".

وتتباين المواقف بين الرواية الرسمية التي أبرزت الفارق الكبير في الأصوات لتؤكّد أحقية عثمان ديمبيلي بالتتويج، وبين ردة فعل عائلية غاضبة اعتبرت ما حدث ظلماً للامين يامال. وفي جميع الأحوال، حجز ديمبيلي مكانه بين الكبار بإنجاز تاريخي، بعد تتويجه بالجائزة لأول مرة في مسيرته، فيما يواصل يامال طريقه الواعد نحو فرصة جديدة لاعتلاء القمة مستقبلاً.