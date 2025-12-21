رئيس سانريميسي: اسم ديل بييرو لن يشفع لابنه للبقاء

حسم رئيس نادي سانريميسي الإيطالي الجدل الدائر حول مستقبل توبياس، نجل أسطورة فريق يوفنتوس ومنتخب "الآزوري"، أليساندرو ديل بييرو، إذ أكد بشكل صريح أن اسم الوالد لن يشفع لابنه للبقاء داخل النادي، في تصريح مباشر يقطع الطريق أمام أي تأويلات. وقال أليساندرو ماسو: "سانريميسي لا ينظر إلى اسم عائلة اللاعب، ولا يهمّنا إن كان ابن شخصية كبيرة، قراراتنا تُتخذ على أسس فنية فقط".

وقرّر النادي الإيطالي إنهاء تجربة قصيرة دامت خمسة أشهر فقط، بعدما التحق توبياس ديل بييرو بالفريق قادماً من مركز تكوين إمبولي، في أول ظهور له مع فريق أول، وفقاً لما نشرته صحيفة توتو سبورت الإيطالية، يوم السبت. لكن المسار لم يعرف الاستمرارية، وهو ما أقرّ به الرئيس نفسه حين قال: "عندما لاحظت أن الأمور لا تسير كما يجب، كان لزاماً علينا التدخل واتخاذ قرار واضح".

وأوضح ماسو أن القرار لم يكن مفاجئاً أو معزولاً، بل جاء ضمن سياسة شاملة بدأها النادي منذ انطلاق الموسم. وأضاف في تصريحاته: "منذ البداية اخترنا خطاً واضحاً، لا مجاملات ولا استثناءات، والثقة كانت موضوعة في المدير الرياضي كوينتيري". وهو تصريح يؤكد أن اسم ديل بييرو، رغم ثقله التاريخي، لم يكن عاملاً حاسماً في أي مرحلة.

وأشار رئيس سانريميسي إلى أن المعايير نفسها طُبّقت على جميع اللاعبين دون استثناء، واستشهد بحالات أخرى داخل الفريق، مضيفاً: "كما قررنا الإبقاء على لاعبين آخرين، لأنهم يخدمون المشروع، قررنا أيضاً الاستغناء عن عناصر لم تعد تتماشى مع احتياجاتنا، والأمر ينطبق على توبياس".

وأقر ماسو بأن إصابة اللاعب في العضلة الضامة أثّرت على مشاركته، لكنه شدد على أن النادي لا يبني قراراته على الأعذار، مؤكداً: "نحن نحترم اللاعب وظروفه، لكن الفريق يحتاج إلى جاهزية كاملة، خاصة في بطولة تتطلب الاستمرارية".

وكشف رئيس سانريميسي أن الانفصال تم بتفاهم كامل مع والد اللاعب، نجم يوفنتوس السابق، أليساندرو ديل بييرو، قائلاً: "اتخذنا القرار باتفاق مشترك، وبكل احترام، دون أي توتر". ثم ختم حديثه برسالة دعم: "أتمنى أن يجد توبياس المكان المناسب ليُظهر فيه ما لم يتمكن من إظهاره معنا".