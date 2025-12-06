رئيس رابطة مشجعي منتخب العراق: هدفنا النجمة الخامسة في كأس العرب

- عبّر مهدي الكرخي عن فخره بالأجواء في كأس العرب 2025 في الدوحة، مشيداً بالحضور العراقي القوي لدعم "أسود الرافدين" ومساندتهم حتى النهاية. - أكد الكرخي أن المنتخب العراقي يسعى للمنافسة على اللقب، مشيراً إلى أن اللاعبين الجدد سيظهرون قدراتهم ويثبتون أنهم كانوا مظلومين سابقاً. - أشاد الكرخي بتنظيم البطولة في قطر، موجهاً تحياته لأهلها، ومؤكداً أن العراق جاء للمنافسة وليس للمشاركة فقط، مع وعد الجماهير بتحقيق إنجاز جديد.

عبّر رئيس رابطة مشجعي منتخب العراق لكرة القدم، مهدي الكرخي، عن فخره بالأجواء التي تعيشها بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة، مؤكداً أن الحضور العراقي جاء بثقله لدعم "أسود الرافدين"، ومساندتهم حتى آخر لحظة.

وقال الكرخي في حديثه لكاميرا "العربي الجديد": "اليوم نحن في قلب أجواء كأس العرب. العراق حاضر بقوة، وهو الزعيم العربي كما يعرفه الجميع. دخلنا هذه البطولة بروح عالية، ونسعى لكسب المواجهات. حققنا أربع بطولات، وبإذن الله نكمّلها بالخامسة في هذه النسخة". وأضاف: "الدوحة مدينة جميلة، وقطر دولة تستحق كل التحية. هذه البطولة منظمة بشكل رائع، والأجواء جماهيرية مميزة. نوجّه تحياتنا لأهل قطر، فهم أهلنا وأقرباؤنا، لهم منا كل الاحترام والمحبة". وتابع قائلاً: "نردد دائماً: حيّ الله قطر، وحيّ الله الي حضّر… هذا شعار جماهير العراق اليوم، ونحن هنا لنبقى خلف المنتخب خطوة بخطوة".

وعن حظوظ "أسود الرافدين"، قال مهدي الكرخي: "المنتخب العراقي قادر على الذهاب بعيداً في البطولة. اليوم نرى لاعبين لم يحصلوا سابقاً على فرصة كافية مع المنتخب، لكنهم سيثبتون أنهم كانوا مظلومين، وسيقدّمون مستوى يليق باسم المنتخب العراقي. رسالتنا واضحة: لم نأتِ للمشاركة فقط، جئنا للمنافسة على اللقب. العراق عندما يحضر يجب أن ينافس، وهذه البطولة العربية ليست استثناءً. نعد جماهيرنا بأنّ صوت العراق سيبقى عالياً، وأننا خلف المنتخب بكل قوة، طمعاً في تحقيق إنجاز جديد يليق بتاريخ الكرة العراقية".