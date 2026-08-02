- رئيس رابطة الدوريات الأوروبية، كلاوديوس شيفر، يرى أن استمرار جياني إنفانتينو في رئاسة فيفا صعب بعد فشل مشروعه لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين خاصين، مما أثار احتجاجات واسعة. - شيفر يشير إلى أن إنفانتينو دفع بصفقة تجارية دون علم الهيئات الرئيسية في فيفا، مما يركز على المكاسب المالية ويتجاهل الجوانب الأخرى، وهو ما يعتبر غير مقبول. - الاقتراح يهدف لزيادة أرباح فيفا عبر تنظيم مسابقات أكبر، لكن رابطة الدوريات الأوروبية تعارضه بسبب تأثيره السلبي على البطولات المحلية.

اعتبر رئيس رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة لكرة القدم كلاوديوس شيفر (54 عاماً)، اليوم الأحد، أن استمرار مواطنه السويسري جياني إنفانتينو في رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يبدو صعباً بعد الفشل في تمرير مشروعه لبيع حصص من الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم، من خلال إدخال مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال كلاوديوس ⁠شيفر، الذي تمثل منظمته 53 بطولة دوري لكرة القدم للرجال ‌والسيدات، إن هناك "نتيجة واحدة ⁠فقط" يمكن أن يواجهها إنفانتينو، بعدما أثار مشروعه موجة احتجاجات من قبل الاتحادات القارية، ليضيف في تصريحات نقلتها صحيفة ‌زونتاكس سايتونغ السويسرية: "حين رأيت كيف تطورت هذه القضية برمتها، وأن الهيئات الرئيسية في فيفا لم ‌تشارك في هذا القرار، فإن هناك عادة نتيجة واحدة فقط في أي شركة أو اتحاد".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي "النتيجة الواحدة" التي أشار إليها رئيس رابطة الدوريات الأوروبية والتي قد يواجهها إنفانتينو؟ ما هي الأسباب الرئيسية التي دفعت رابطة الدوريات الأوروبية لمعارضة مشروع إنفانتينو؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وحول ما إذا بات إنفانتينو غير مقبول رئيساً لفيفا، أردف: "هذه هي ‌النتيجة عادة عندما يقوم شخص ما في شركة ​ما بدفع صفقة تجارية كهذه إلى الأمام ⁠دون علم أحد، الأمر يتعلق حصرياً بالمزايا المالية، بينما جرى تجاهل كلّ شيء تماماً".

واعتبر شيفر، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السويسري الممتاز، أن الاقتراح يُشير إلى أن الهدف الرئيسي لفيفا هو زيادة أرباح الأطراف الثلاثة من خلال تنظيم المزيد من المسابقات الأكبر حجماً في المستقبل، مشيراً إلى أن رابطة مسابقات الدوري الأوروبية عارضت هذا الاقتراح لأنّه كان سيضيف المزيد من المباريات إلى الجدول المزدحم أصلاً، ما سيضر بالبطولات المحلية، ليختم: "لم يكن ⁠أحد على علم بهذه الخطط، ولا حتى مجلس فيفا، وهو الهيئة ​الإدارية للاتحاد الدولي. وفوجئت جداً بأن الرئيس كان يتصرف بمفرده تماماً في هذه المسألة".