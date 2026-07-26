رئيس جمهورية التشيك يتحول لمصور في سباق جائزة المجر للفورمولا 1

- الرئيس التشيكي بيتر بافيل، المعروف بشغفه بالتصوير الرياضي، حضر سباق الجائزة الكبرى في المجر لالتقاط الصور، وقد سبق له تصوير سباقات شهيرة مثل 24 ساعة لومان ورالي داكار، مما يعكس اهتمامه الكبير بالرياضات الميكانيكية. - في سباق المجر، فاز البريطاني لاندو نوريس من فريق مكلارين بعد انطلاقه من المركز الأول، متجاوزًا زميله الأسترالي أوسكار بياستري الذي واجه مشكلة تقنية، ليحقق نوريس فوزه الأول هذا الموسم. - الهولندي ماكس فيرستابن من ريد بول حصل على المركز الثاني، بينما جاء الإيطالي كيمي أنتونيلي من مرسيدس في المركز الثالث، مستفيدًا من استراتيجية فريقه، في حين تراجع البريطاني لويس هاميلتون إلى المركز الخامس بعد عقوبة.

جلب الرئيس التشيكي بيتر بافيل (64 عاماً)، الاهتمام بحضوره في حلبة هونغارورينغ اليوم الأحد، لالتقاط صور خلال الجائزة الكبرى للمجر، المرحلة 13 من بطولة العالم لـ"فورمولا 1". ويُعرف الرئيس التشيكي بشغفه في التصوير الرياضي، وخاصة رياضة السيارات، لذا، اصطحب كاميرته وتوجه إلى حلبة هونغارورينغ لحضور سباق الجائزة الكبرى في المجر، وقد استقبله رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

Auto - F1: Președintele Cehiei, Petr Pavel, a devenit fotograf la Marele Premiu al Ungariei https://t.co/JZWTN3R9Df

Foto: Marton Monus/REUTERS pic.twitter.com/ifkYclKKdd — AGERPRES (@agerpres) July 26, 2026

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الرئيس التشيكي الذي يقود البلد الأوروبي منذ 9 مارس/آذار 2023 سافر منذ أشهر إلى فرنسا، من أجل حضور سباق 24 ساعة لومان، وهو من أشهر السباقات في العالم، وفي عام 2025، تمكن من تصوير رالي داكار، كما استعرض بعضاً من صوره في المتحف التقني الوطني في براغ، ما يؤكد شغفه الكبير بالتصوير وكذلك الرياضات الميكانيكية بمختلف منافساتها. وتابع الرئيس التشيكي، السباق الأخير من منافسات فورمولا 1، قبل العطلة الصيفية التي ستشهدها البطولة خلال الأسابيع المقبلة.

نوريس ينتصر في السباق

وشهد سباق المجر انتصار حامل اللقب، سائق مكلارين، البريطاني لاندو نوريس، بعدما انطلق من المركز الأول، ورغم أنه تأخر ثانياً منذ البداية، إلّا أنه نجح في تخطي زميله الأسترالي أوسكار بياستري الذي لم ينه السباق لاحقاً بسبب مشكلة تقنية، وحقق نوريس فوزه الأول هذا الموسم، وكان واضحاً أن التعديلات على سيارته، ستصنع الفارق مجدداً مثلما حصل في الموسم الماضي الذي تألق خلاله نوريس بشكل كبير.

وعاد المركز الثاني إلى سائق ريد بول، الهولندي ماكس فيرستابن الذي كان متألقاً في صراعه مع البريطاني لويس هاميلتون من فريق فيراري، بينما عاد المركز الثالث إلى متصدر الترتيب العام، الإيطالي كيمي أنتونيلي من فريق مرسيدس رغم أن بدايته كانت معقدة نسبياً ولكن استراتيجية فريق فيراري منحته هذا المركز على حساب هاميلتون، ليحقق الإيطالي نتيجة إيجابية باعتبار أن منافسيه على بطولة العالم واجهوا الكثير من الصعوبات خلال هذه المرحلة. وبعدما حصل على المركز الرابع، تعرض هاميلتون إلى عقوبة جديدة جعلته يفقد مركزاً ويصبح خامساً، وعاد المركز الرابع إلى زميله في فريق فيراري شارل لوكلير. وكان البريطاني قد عوقب يوم السبت، بتأخيره ثلاثة مراكز في خط الانطلاق.