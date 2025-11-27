رئيس بعثة السودان بعد التأهل إلى كأس العرب: الأسد يمرض ولا يموت

- تأهل منتخب السودان إلى نهائيات كأس العرب 2025 بعد فوزه على لبنان (2-1)، رغم النقص العددي بعد طرد جون مانو في الدقيقة 22، وسينافس في المجموعة الرابعة مع الجزائر والعراق والبحرين. - أكد رئيس بعثة السودان، محمد حلفا، أن الفوز جاء بعد فترة صعبة للكرة السودانية، مشيرًا إلى أهمية الانتصار في رفع معنويات الشعب السوداني. - المشاركة في كأس العرب تمثل دفعة قوية لكرة القدم السودانية، رغم صعوبة المنافسة في المجموعة الرابعة مع منتخبات قوية.

تأهل منتخب السودان إلى نهائيات كأس العرب، قطر 2025، وذلك عقب تخطي عقبة منتخب لبنان، بالانتصار عليه بنتيجة (2ـ1)، أمس الأربعاء، رغم أنه خاض معظم فترات المباراة بنقص عددي بعد طرد نجمه جون مانو في الدقيقة الـ22، ورغم ذلك فإن "صقور الجديان" كسبوا التحدي، وسينافسون في المجموعة الرابعة، التي تضمّ منتخبات الجزائر والعراق والبحرين.

وعدد رئيس بعثة منتخب السودان، محمد حلفا، في تصريح لـ"العربي الجديد"، المكاسب التي حققها منتخب بلاده من الفوز على لبنان والتأهل إلى نهائيات كأس العرب في قطر، بعد الفترة الصعبة التي مرّت بها الكرة في السودانية، خلال الفترة الماضية، بتعدد النتائج السلبية. وقال: "الشعب السوداني يحتاج إلى مثل هذه الفرحة بسبب الظروف التي يمرّ بها، لقد تحلى اللاعبون في هذا الموعد بالعزيمة والإصرار على تحقيق الفوز على لبنان، ومِن ثمّ تحقيق التأهل إلى النهائيّات".

وتابع "لقد تميّز اللاعبون بأدائهم الرجولي رغم النقص العددي، بعد أن خضنا قرابة 70 دقيقة بعشرة لاعبين، وهو انتصار مهم في حسابات منتخبنا الوطني، وحضورنا في النهائيات بدوحة العرب رسالة إلى كل الشعب السوداني، حتى يلتفّ حول منتخبنا، فالأسد يمرض ولا يموت، لقد تعرض منتخبنا إلى هزائم في مباريات سابقة، غير أنه أكد اليوم، وحقق انتصاراً مهماً على لبنان رافقه التأهل إلى النهائيات".

ومن شأن المشاركة في كأس العرب أن تُعطي دفعاً قوياً لكرة القدم في السودان مستقبلاً، لا سيما في حال حصد النتائج المرجوة، رغم أن المهمة ستكون صعبة في المجموعة الرابعة، بوجود منتخبات قوية، لن يكون من السهل الانتصار عليها، وتخطي الدور الأول في نهائيات "المونديال العربي".