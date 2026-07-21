playlist icon

موجز الأخبار

play icon

رئيس بشكتاش يكشف سبب انهيار صفقة محمد صلاح

كرة عربية
إسطنبول

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
21 يوليو 2026
صلاح خلال لقاء مصر والأرجنتين، 7 يوليو 2026 (وليد إبراهيم/Getty)
صلاح خلال لقاء مصر والأرجنتين، 7 يوليو 2026 (وليد إبراهيم/Getty)
+ الخط -

كان نادي بشكتاش التركي، قريباً من إتمام صفقة النجم المصري محمد صلاح بعد موافقة لاعب ليفربول السابق، البالغ من العمر 34 عاماً، على عقد بقيمة 10 ملايين يورو سنوياً، لكن سرعان ما تبع ذلك موجة من النفي.

وبحسب تقرير موقع ليفربول أوف سايد الإنكليزي، أمس الاثنين، فقد نشر وكيل صلاح، رامي عباس، بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه لا يعلم حتى الآن أين سيلعب صلاح الموسم المقبل، ليصدر بشكتاش بعدهاً بياناً نفى فيه التعاقد مع نجم الكرة المصرية. من جهته، أصدر سردال عدلي، رئيس نادي بشكتاش، بياناً علنياً أثار الكثير من الجدل، بين فيه بحسب المصدر ذاته، أن صلاح وافق شفهياً على الصفقة، إلا أن وكيله عباس رفع عمولته إلى 35%، وهو ما اعتبره النادي مُبالغاً فيه، ما دفعه إلى الانسحاب من الصفقة.

صلاح خلال مواجهة الأرجنتين في كأس العالم، 7 يوليو 2026 (أندرو كلارك/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

صلاح تحت الأنظار.. ملياردير مصري يُريد مفاجأة قائد "الفراعنة"

وبين عدلي في وقت سابق: "رفع وكيل اللاعب عمولته إلى رقم خيالي، وصل إلى حوالي 35%. من جانبنا، لا يمكن قبول هذه النسبة تحت أي ظرف من الظروف، ولا نعتقد أن صلاح على علم بهذه الأرقام، فنحن نتفاوض فقط مع رامي عباس"، وأضاف: "كان محمد صلاح قد وافق على الصفقة، واستجاب وكيله مبدئياً بشكل إيجابي لعرضنا. تحدث صلاح مع مديرنا الفني ومديرنا الرياضي وأعطى موافقته، ولكن لاحقاً، عندما نُشر في وسائل الإعلام أن الصفقة قد تمت، رفع الوكيل مطالبه المالية".

دلالات
المزيد في رياضة
كأس دوري أبطال أفريقيا في ملعب لوفتوس فيرسفيلد; 24 مايو 2025 (فيل ماغاكوي/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

هل تمنح "كاف" أندية عربية فرصة المشاركة في أبطال أفريقيا؟

رونالدو خلل لقاء البرتغال وجمهورية الكونغو، 17 يونيو 2026 (مولي دارلينغتون/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

رونالدو يُثير الجدل: أعجب بمنشور يتهم فيفا بمساعدة الأرجنتين وميسي

عثمان ديمبيلي آخر من توج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، 12 أكتوبر 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

هل يُشترط الفوز بكأس العالم لحصد الكرة الذهبية؟ بيان رسمي يجيب