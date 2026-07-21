رئيس بشكتاش يكشف سبب انهيار صفقة محمد صلاح

كان نادي بشكتاش التركي، قريباً من إتمام صفقة النجم المصري محمد صلاح بعد موافقة لاعب ليفربول السابق، البالغ من العمر 34 عاماً، على عقد بقيمة 10 ملايين يورو سنوياً، لكن سرعان ما تبع ذلك موجة من النفي.

وبحسب تقرير موقع ليفربول أوف سايد الإنكليزي، أمس الاثنين، فقد نشر وكيل صلاح، رامي عباس، بياناً على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه لا يعلم حتى الآن أين سيلعب صلاح الموسم المقبل، ليصدر بشكتاش بعدهاً بياناً نفى فيه التعاقد مع نجم الكرة المصرية. من جهته، أصدر سردال عدلي، رئيس نادي بشكتاش، بياناً علنياً أثار الكثير من الجدل، بين فيه بحسب المصدر ذاته، أن صلاح وافق شفهياً على الصفقة، إلا أن وكيله عباس رفع عمولته إلى 35%، وهو ما اعتبره النادي مُبالغاً فيه، ما دفعه إلى الانسحاب من الصفقة.

وبين عدلي في وقت سابق: "رفع وكيل اللاعب عمولته إلى رقم خيالي، وصل إلى حوالي 35%. من جانبنا، لا يمكن قبول هذه النسبة تحت أي ظرف من الظروف، ولا نعتقد أن صلاح على علم بهذه الأرقام، فنحن نتفاوض فقط مع رامي عباس"، وأضاف: "كان محمد صلاح قد وافق على الصفقة، واستجاب وكيله مبدئياً بشكل إيجابي لعرضنا. تحدث صلاح مع مديرنا الفني ومديرنا الرياضي وأعطى موافقته، ولكن لاحقاً، عندما نُشر في وسائل الإعلام أن الصفقة قد تمت، رفع الوكيل مطالبه المالية".