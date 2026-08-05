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رئيس بشكتاش يكشف حقيقة التفاوض مع إبراهيم دياز

كرة عالمية
إسطنبول

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
05 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 18:27 (توقيت القدس)
إبراهيم دياز خلال تدريبات نادي ريال مدريد، 3 أغسطس 2026 (أنتونيو فيلالبا/Getty)
إبراهيم دياز خلال تدريبات نادي ريال مدريد، 3 أغسطس 2026 (أنتونيو فيلالبا/Getty)
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- يسعى نادي بشكتاش التركي لتعزيز صفوفه في الميركاتو الصيفي بعد فشل ضم محمد صلاح، ويركز حالياً على المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.
- أكد رئيس النادي، سردار أدالي، عدم اهتمامهم بضم إبراهيم دياز من ريال مدريد، رغم الشائعات التي ربطته بالفريق، مشيراً إلى أن النادي لا يعمل على هذه الصفقة.
- المفاوضات جارية مع فلاهوفيتش، حيث يعتبر من أولويات بشكتاش، وسط ثقة الرئيس في إمكانية التوصل لاتفاق.

يسعى نادي بشكتاش التركي لدعم صفوفه خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الصيفي الحالي، بعدما فشل في الحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح، ليرتبط في الآونة الأخيرة العديد من الأسماء بالانتقال إلى الفريق الذي يُعتبر واحداً من الأندية الكبيرة في البلاد هناك، وتحديداً كلّ من المغربي إبراهيم دياز وكذلك المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش.

وقال رئيس نادي بشكتاش، سردار أدالي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إنّ ناديه لا يخطط لضم إبراهيم دياز لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يرغب في خوض تجربة جديدة، خاصة أنّه قد لا يحصل على دقائق لعب كافية مع المدرب البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو، وتابع الرئيس بعد الشائعات التي ربطت نجم أسود أطلس بفريقه: "لسنا بصدد العمل على هذه الصفقة". 

ويواصل بشكتاش جهوده لإقناع دوسان فلاهوفيتش بالانضمام إلى الفريق الواقع في مدينة إسطنبول، إذ يُعدّ المهاجم الصربي البالغ من العمر 26 عاماً، والذي أصبح لاعباً حراً منذ انتهاء عقده مع يوفنتوس الإيطالي، من بين أهم أولويات النادي التركي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وعند سؤاله عن سير الصفقة، أعرب الرئيس سردار أدالي عن ثقته من دون الخوض في التفاصيل، قائلاً: "نحن نعمل على ذلك". وتجري المفاوضات بين الطرفين في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينقل المهاجم المميز إلى الدوري التركي، وهو الذي ارتبط اسمه في السنوات الماضية بالعديد من الأندية بينها نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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