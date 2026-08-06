رئيس الوزراء الكندي يسحب ثقته من إنفانتينو: لم أعد أثق به

- رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يعبر عن فقدان الثقة برئيس الفيفا جياني إنفانتينو بسبب تعامله مع اقتراح بيع الحقوق التجارية لكأس العالم، مشيراً إلى أن عدم مشاركة المشروع مع كبار أعضاء الفيفا يعد خطأً فادحاً. - كارني ينتقد إدارة إنفانتينو للمشروع، مؤكداً أن كأس العالم ليست مجرد منتج مالي بل إرث رياضي وجماهيري، وأن التعامل معها بمنطق الاستثمار المالي أثار مخاوف داخل الأسرة الكروية. - يؤكد كارني أن الحوكمة الرشيدة تتطلب الشفافية والتواصل مع المستشارين والزملاء، وأن ما حدث يضر بقدرة إنفانتينو على قيادة الفيفا.

صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأربعاء، بأنه لا يثق برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بسبب طريقة تعامله مع اقتراحه ببيع الحقوق التجارية لكأس العالم لكرة القدم.

وانتقد رئيس الوزراء الكندي الذي استضافت بلاده كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك على مدار الشهرين الماضيين، طريقة إدارة إنفانتينو لملف المشروع، ما تسبب بفقدان الثقة في قدرته على قيادة أهم منصب في عالم كرة القدم على حد وصفه.

وقال كارني للصحافيين ردا على سؤال بشأن مشروع رئيس فيفا الذي جرى تجميده حاليا، والقائم على فتح الباب أمام مستثمرين من القطاع الخاص في كأس العالم: "بالتأكيد، لم تعد لدي ثقة بالسيد إنفانتينو بعد هذه المرحلة، بالنظر إلى ما جرى".

وتحدث كارني عن القضية بقوله إن "الحوكمة الرشيدة تعني عدم إفشاء أمرٍ هام لأقرب مستشاريك، أو مديرك التنفيذي، أو زملائك في مجلس الإدارة. هي فكرة كارثية، بل يجب أن تكون كارثية، وتؤدي إلى فقدان الثقة في ذلك الشخص". وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "بالتأكيد، لم تعد لديّ ثقة بالسيد إنفانتينو بعد هذه النقطة، بالنظر إلى ما حدث، وبالنظر إلى طبيعة ما حدث".

وأضاف: "هذه ليست طريقة إدارة أي عمل، حتى لو كان صغيرًا، فكيف بمسؤولية عالمية ككرة القدم؟". وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن كأس العالم ليست أصلاً تجارياً أو منتجاً مالياً يمكن عرضه على المستثمرين، بل تمثل إرثاً رياضياً وجماهيرياً يخص كرة القدم حول العالم، مؤكداً أن التعامل معها بمنطق الاستثمار المالي أثار مخاوف واسعة داخل الأسرة الكروية.